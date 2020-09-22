Новый министр здравоохранения Роман Примула предложил продлить выходные

«Я беру на себя функции в непростое время. Сейчас главное — стабилизировать текущую эпидемиологическую ситуацию. Это непростая задача, и я сделаю все, что смогу, с другой стороны, я не спаситель», — сказал Примула.
В этом контексте министр призвал директоров школ распорядиться об однодневном отпуске для учителей школ в пятницу, 25 сентября, и таким образом продлить для детей выходные (в связи с национальным праздником выходным объявлен и понедельник, 28 сентября).
Примула также заявил, что в ближайшее время будет ограничено время работы ресторанов, баров и других подобных заведений: они должны будут закрываться в 10 часов вечера (сейчас рестораны и клубы могут работать до полуночи).
Могут быть введены ограничения и по количеству участников массовых акций (до 100 человек на улице и до 50 человек во внутренних помещениях), добавил он. Что касается введения чрезвычайного положения, сейчас этот вопрос не рассматривается, однако не исключено, что через неделю или две в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации ЧП может быть введено, сказал министр.
Что касается начальных школ первой ступени, их полное закрытие не планируется, однако в регионах, где хуже всего ситуация с распространением коронавируса, могут быть закрыты начальные школы второй ступени и средние школы, сказал Примула.
Источник: novinky.cz