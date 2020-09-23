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Минздрав Чехии официально объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

Минздрав Чехии официально объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

Марина Коханкова 3631 0
Минздрав Чехии с 23 сентября вводит ряд новых мер по борьбе с коронавирусом. Помимо изменения часов работы ресторанов и баров, будет ограничено количество участников массовых мероприятий как внутри помещений, так и на улице.
Фото: ČTK
Минздрав Чехии официально объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

В мероприятиях, которые проводятся во внутренних помещениях, смогут принять участие не более 10 человек, если в зале или помещении нет сидячих мест. В массовых акциях на улице смогут участвовать 50 человек при условии, что там нет сидячих мест.

Если же сидячие места есть, то внутри помещений смогут находиться максимум 1000 человек в одном секторе, а на улице — максимум 2000 человек. Меры коснутся также ресторанов, клубов и баров, часы работы которых будут сокращены до 22:00 (сейчас эти заведения могут работать до полуночи). 

«Я не думаю, что меры такие уж жесткие. Пока они приняты сроком на 14 дней», — сказал министр здравоохранения Чехии Роман Примула. Он добавил, что меры пока не затронут школы.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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