Министр здравоохранения Чехии предложит правительству объявить чрезвычайное положение

Во вторник, 29 сентября, министр здравоохранения Чехии Роман Примула намерен ознакомить своих коллег по правительству с предложением об объявлении чрезвычайного положения. Он также сообщит, какие меры хочет ввести в период чрезвычайной ситуации.

«Мы просто обязаны это сделать, иначе шансов побороть эпидемию у нас будет мало. Думаю, что я вынесу данный вопрос на рассмотрение на ближайшем заседании правительства», — сказал Примула в интервью журналу Respekt, когда его спросили, потребуется ли введение чрезвычайного положения в Чехии в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. Как заявил министр внутренних дел Ян Гамачек, новые меры будут касаться введения ограничений по количеству участников массовых акций.

Эту информацию подтвердил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, правительство должно одобрить предложение об объявлении чрезвычайного положения на внеочередном заседании в среду. При этом оппозиционные партии не поддерживают введение ЧП в стране.

Примула также планирует обсудить с министром образования Робертом Плагой во вторник возможные меры в сфере образования. В частности, обсуждается вопрос о введении дистанционного обучения для средних школ или для второй ступени начальной школы.

Источник: novinky.cz