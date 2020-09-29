Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.18
USD
23.16
RUB
0.29
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04n 10 °C
Министр здравоохранения Чехии предложит правительству объявить чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Чехии предложит правительству объявить чрезвычайное положение

Марина Коханкова 6619 0
Во вторник, 29 сентября, министр здравоохранения Чехии Роман Примула намерен ознакомить своих коллег по правительству с предложением об объявлении чрезвычайного положения. Он также сообщит, какие меры хочет ввести в период чрезвычайной ситуации.
Министр здравоохранения Чехии предложит правительству объявить чрезвычайное положение

«Мы просто обязаны это сделать, иначе шансов побороть эпидемию у нас будет мало. Думаю, что я вынесу данный вопрос на рассмотрение на ближайшем заседании правительства», — сказал Примула в интервью журналу Respekt, когда его спросили, потребуется ли введение чрезвычайного положения в Чехии в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. Как заявил министр внутренних дел Ян Гамачек, новые меры будут касаться введения ограничений по количеству участников массовых акций.

Эту информацию подтвердил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, правительство должно одобрить предложение об объявлении чрезвычайного положения на внеочередном заседании в среду. При этом оппозиционные партии не поддерживают введение ЧП в стране.

Примула также планирует обсудить с министром образования Робертом Плагой во вторник возможные меры в сфере образования. В частности, обсуждается вопрос о введении дистанционного обучения для средних школ или для второй ступени начальной школы.

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия правительство
Читайте
по теме 
Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице
29.09.2020 16:00 Культура
Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице
626 0
Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения
29.09.2020 14:30 Экономика
Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения
2022 0
Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек
29.09.2020 12:02 Общество
Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек
812 0
Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир
29.09.2020 10:50 Общество
Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир
652 0
Последние новости:
29
сентября
Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице
29.09.2020 16:00 Культура
Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице
626 0
Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения
29.09.2020 14:30 Экономика
Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения
2022 0
Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек
29.09.2020 12:02 Общество
Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек
812 0
Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир
29.09.2020 10:50 Общество
Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир
652 0
27
сентября
Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек
27.09.2020 16:45 Общество
Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек
2282 0
Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию
27.09.2020 09:58 Экономика
Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию
10525 0
25
сентября
Крупные магазины будут закрыты в понедельник, 28 сентября
25.09.2020 15:11 Общество
Крупные магазины будут закрыты в понедельник, 28 сентября
10411 0
В Финляндии к тестированию туристов на covid-19 привлекли собак
25.09.2020 13:20 Общество
В Финляндии к тестированию туристов на covid-19 привлекли собак
3059 0
Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии
25.09.2020 12:12 Общество
Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии
5500 0
Правительство не смогло договориться об изменении условий выплаты пособий на детей в период закрытия школ
25.09.2020 10:57 Экономика
Правительство не смогло договориться об изменении условий выплаты пособий на детей в период закрытия школ
2794 0


Мобильная версия