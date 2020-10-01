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Минздрав сообщил о сбое в системе подсчета количества заболевших коронавирусом

Минздрав сообщил о сбое в системе подсчета количества заболевших коронавирусом

Марина Коханкова 332 0
Из-за сбоя в системе данные о количестве заболевших коронавирусом в среду, 30 сентября, не обновлялись на сайте Минздрава. Утром ведомство сообщило, что за целые сутки было зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев — 1080. Спустя несколько часов ошибка была устранена, а общее количество заболевших за последние сутки составило 2932 человека.
Минздрав сообщил о сбое в системе подсчета количества заболевших коронавирусом

Количество новых случаев в конце сентября обычно увеличивалось на сотни до конца дня после вечернего обновления.

«По техническим причинам данные не обновлялись. Мы работаем над устранением этого дефекта», — сообщил Минздрав рано утром 1 октября.

По данным на вечер среды, в настоящее время в Чехии болеют 34,8 тысяч человек. В общей сложности в стране зафиксировано 68,9 тысяч подтвержденных случаев заболевания. У большинства людей болезнь протекает в легкой форме. На сегодняшний день вылечились 33443 человека, 658 умерли. В больницах с covid-19 находятся 976 человек. Доля инфицированных людей, попавших в больницу, от общего числа заболевших во вторник составляет около 2,9%.

Источник: lidovky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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