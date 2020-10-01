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В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено

В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено

Марина Коханкова 570 0
В выходные температура воздуха в большинстве регионов Чехии будет достигать 24 градусов тепла, однако синоптики обещают сильный ветер с порывами до 70 км/ч. Об этом рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено

В четверг будет переменная облачность, самые высокие дневные температуры составят от 15 до 19 градусов Цельсия. В пятницу ожидается преимущественно облачная погода, температура воздуха ночью не превысит 12 градусов выше нуля, днем потеплеет до 16-20 градусов Цельсия.

В субботу будет пасмурно, местами пройдут дожди. Днем температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла, однако будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 70 км/ч.

В воскресенье ночью будет от 10 до 14 градусов тепла, а днем — от 16 до 20 градусов Цельсия. Примерно такая же погода сохранится в начале следующей недели.

Источник: novinky.cz

 

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погода Чехия
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