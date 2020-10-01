Глава Минздрава предложил ввести регистрацию для посетителей ресторанов

Чехи должны будут регистрироваться, чтобы посещать пабы и рестораны, как это сделано в Германии и Великобритании в целях борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Роман Примула.

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«Мы планируем ввести меры, чтобы люди, которые ходят в рестораны, регистрировались там, как это сделано в Германии», — сказал Примула, отвечая на устный запрос депутата партии «Пираты» Ондржея Профанта.

По словам министра, этот шаг поможет гигиенистам отслеживать контакты зараженных в рамках системы «умного карантина». Сейчас санитарно-эпидемиологические станции не успевают отслеживать контакты людей, которые общались с инфицированными, из-за высокого ежедневного роста количества заболевших.

Обновленное приложение eRouška также должно помочь улучшить ситуацию и помочь установить контакты. По словам Примулы, на данный момент приложение установили около 560 тысяч человек, и сейчас готовится «массовая» информационная кампания, чтобы охватить еще больше людей.



В Германии посетители ресторанов обязаны заполнить свои данные в анкете и указать телефонный контакт, чтобы в случае заражения коронавирусом эпидемиологи смогли связаться с теми, кто находился в этот день в помещении. Эта же обязанность введена во всех ресторанах и барах Вены.



В Чешской Республике рестораны сейчас работают только с 6:00 до 22:00. За одним столом могут сидеть максимум шесть человек.

Источник: novinky.cz