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В Чехии 6 октября зафиксировано 4457 новых случаев заболевания covid-19

В Чехии 6 октября зафиксировано 4457 новых случаев заболевания covid-19

Марина Коханкова 1817 0
Количество инфицированных covid-19 в Чешской Республике достигло 4457 человек во вторник, 6 октября, что является максимальным показателем. С начала эпидемии в стране подтверждено более 90 тысяч случаев заболевания, сообщил Минздрав Чехии.
Фото: ČTK
В Чехии 6 октября зафиксировано 4457 новых случаев заболевания covid-19

Более половины инфицированных уже выздоровели. В настоящее время болеют 40 440 человек. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, из общего количество заболевших госпитализировано 3,8%. Однако в последнее время количество госпитализаций стремительно растет. Согласно последним данным министерства, только с понедельника количество людей с covid-19 в больницах увеличилось на две трети — до 1387 человек.

Аналогичный скачок в последние недели произошел в количестве смертей от коронавирусной инфекции. С начала прошлой недели число умерших увеличилось более чем на четверть и составило 794 человека.

Быстрее всего болезнь распространяется в районе Угерске-Градиште, где за последние семь дней зарегистрировано 392 новых случая заболевания на 100 тысяч жителей. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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