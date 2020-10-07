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Минздрав Чехии 9 октября объявит новые ограничительные меры в связи с эпидемией

Минздрав Чехии 9 октября объявит новые ограничительные меры в связи с эпидемией

Марина Коханкова 3603 0
Ограничительные меры будут в основном касаться досуга, сообщил министр здравоохранения Чехии Роман Примула. Какие именно меры будут приняты, министерство пока не уточняет.
Минздрав Чехии 9 октября объявит новые ограничительные меры в связи с эпидемией

Несколько дней назад Роман Примула объявил, что в связи с резким увеличением количества новых случаев заражения коронавирусом текущие меры будут ужесточены в пятницу. «Это коснется коммерческой, а не хозяйственной деятельности», — заверил он, добавив, что речь идет о досуге.

По его словам, комплекс мер сейчас готов примерно на 95%. Примула их обсуждает с отдельными министрами и завтра хотел бы представить оппозиции. Новые меры будут введены сроком на 14 дней. «Не ожидайте, что все будет закрыто, этого точно не будет», — сказал он.

По его словам, например, в Праге меры должны быть жестче, чем в остальных регионах, которые не выделены красным цветом на интерактивной карте. В столице количество вновь подтвержденных случаев заболевания covid-19 во вторник, 6 октября, достигло рекордного показателя (856 новых случаев).

Министр здравоохранения также сказал, что люди часто заражаются во время небольших праздников или внутри семей. «На это мы будем реагировать», — сказал он. Министр добавил, что даст определенные рекомендации по предотвращению передачи болезни в домашних условиях.

По словам министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека, меры против распространения эпидемии необходимы. «Если правительство не продолжит ужесточать гигиенические меры в пятницу, в конце октября возникнет риск того, что больницы будут переполнены», — сказал он.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения Больницы
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