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Минздрав предложил провести массовое тестирование жителей Чехии на коронавирус

Минздрав предложил провести массовое тестирование жителей Чехии на коронавирус

Марина Коханкова 2360 0
По словам министра здравоохранения Романа Примулы, массовое тестирование жителей республики с участием врачей общей практики поможет выявить от 90 до 93% инфицированных коронавирусом. Об этом министр заявил на пресс-конференции после заседания правительства.
Минздрав предложил провести массовое тестирование жителей Чехии на коронавирус

«В последние два дня мы интенсивно обсуждали очень амбициозный проект, который предусматривает тестирование на covid-19 практически всех жителей Чешской Республики», — сказал Примула. В рамках проекта будут использоваться не тесты ПЦР, а так называемые тесты на антигены, которые не нужно проводить в лаборатории.

По словам Примулы, проект нужно тщательно подготовить, поскольку тестирование должно проводиться в сжатые сроки. Также необходимо обеспечить достаточное количество тестов.

«Это сложный проект. Не все захотят пройти тестирование. Я надеюсь, что мы сможем протестировать как минимум 6 млн человек», — сказал Примула в интервью на ČT24. Он добавил, что заставить проходить тесты невозможно. Утром за два часа приема анализов могут быть протестированы около 100 человек.

По словам Примулы, в тестировании должны участвовать врачи общей практики, однако глава чешской ассоциации врачей общей практики Петр Шонка пока ничего об этом не знает. «Посмотрим, мне интересно узнать, что это будет за проект», — сказал Шонка.

В настоящее время, по словам Примулы, инфицированных коронавирусом людей во много раз больше, чем показывают тесты.

Источник: idnes.cz
 

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения врачи
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