Магазины и другие заведения могут посещать группы не более двух человек

Важная мера не была объявлена ​​8 октября на пресс-конференции министра здравоохранения Романа Примулы. Правительство ограничило доступ к магазинам и заведениям сферы услуг для групп людей, состоящих из более чем двух человек. Мера действует с 9 октября.

В соответствующем постановлении правительства указано, что с 9 октября будет ограничена свобода передвижения, в частности, торговые центры, магазины и другие заведения сферы услуг (кроме заведений общественного питания) смогут посещать группы людей в составе не более двух человек. Каждая группа при этом должна соблюдать дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи с детьми младше 15 лет.

«Для семейных пар сделано исключение. Это означает, что вы можете пойти с детьми в магазин или торговый центр, но сопровождать их может только один взрослый», — сказал пресс-секретарь Минздрава Ян Бродски.

Постановление правительства предусматривает, что с 9 октября рестораны, бары и другие заведения общепита будут закрываться в 20:00. Фитнес-центры, тренажерные залы и бассейны, которые находятся в крытом помещении, полностью закрыты с 9 октября.

За столом в ресторане смогут сидеть не более четырех человек. Только два человека смогут сесть за стол в фудкорте в торговых центрах, где расположено много заведений общественного питания. Кроме того, в ТЦ не будет работать Wi-Fi, чтобы не возникало излишнего скопления людей. Ограничения пока введены сроком на 14 дней. «Мы будем оценивать ситуацию в течение этого времени», — сообщил Роман Примула.

Источник: novinky.cz