Бабиш посоветовал чехам всю следующую неделю работать из дома

Премьер-министр Андрей Бабиш призвал к соблюдению мер, объявленных правительством 8 октября, в противном случае не исключен локдаун. По его словам, в ближайшие выходные дни люди должны оставаться дома, а на следующей неделе по возможности работать удаленно.

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«Либо мы соблюдаем все принятые меры, либо нам придется быстро предпринять следующие шаги, и мы не можем исключить локдаун», — заявил Бабиш, добавив, что лично он не хотел бы такого сценария.

«Я понимаю, что всем уже это надоело, особенно молодым людям, которым не нравится сидеть дома. Я понимаю, что это всех раздражает, но сейчас нам действительно нужно объединиться, и мы должны терпеть и соблюдать правила», — сказал премьер.

Возможная изоляция (локдаун) означала бы ограничение передвижения людей вне дома, за исключением поездок на работу, пояснил министр здравоохранения Роман Примула. По его словам, другие ограничительные меры правительство может принять в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, но не раньше, чем через неделю.

«Если говорить о локдауне, то в основном речь идет о об ограничении передвижения за пределами места жительства», — сказал Примула, добавив, что такие параметры, как расстояние и количество людей, будут уточняться.

Источник: novinky.cz