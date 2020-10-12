В Чехии полностью закроют бары и рестораны

Этими мерами правительство отреагировало главным образом на ситуации, когда люди выходят на улицу после закрытия ресторанов (сейчас оно происходит в 20:00) и продолжают распивать напитки и общаться компаниями.
Продажа еды навынос сможет осуществляться только до 20:00. Также сделано исключение для ресторанов в отелях: они смогут обслуживать клиентов до 20:00.
Данные ограничения будут действовать со среды до окончания режима ЧП, то есть до 3 ноября. Премьер-министр Андрей Бабиш не исключил, что правительство захочет его продлить и после этой даты. В то же время, если за неделю репродукционное число удастся снизить до 0,8, по словам Бабиша, ограничения для заведений общепита могут быть смягчены.
Кроме того, как уже анонсировалось, со среды, 14 октября, будут закрыты все школы как минимум до 1 ноября (включая осенние каникулы). Детские сады продолжат работать.
Источник: novinky.cz