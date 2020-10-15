Чешские ученые призвали соблюдать ограничительные меры, введенные правительством

Группа чешских ученых призвала к строгой и бескомпромиссной «личной изоляции» из-за рекордного роста количества заболевших коронавирусом, которое в последние дни зафиксировано в Чехии. Ученые предупреждают: если жители не будут соблюдать меры безопасности, такие как ношение медицинских масок и ограничение личных контактов, тысячи людей будут умирать.

Фото: HN – Milan Bureš

Среди семи ученых, подписавших обращение, — инженер-ядерщик Дана Драбова, ректор ČVUT, физик Войтех Петрачек, главный эпидемиолог IKEM Петр Смейкал и специалист по обработке данных Петр Людвиг.

«В понедельник было госпитализировано рекордное количество заболевших — 400 человек. Также растет число критических случаев и инфицированных врачей и медсестер. Все это означает, что меры, введенные в сентябре, не сработали или, скорее, не соблюдались так, чтобы быть эффективными», — пишут ученые.

Учитывая тревожную ситуацию, по мнению ученых, существует высокий риск перегрузки системы здравоохранения. Изменение поведения населения необходимо, в противном случае статистические оценки указывают на угрозу того, что эпидемия к концу года унесет жизни от 5 тысяч до 15 тысяч человек. Также существует риск зайти в тупик, когда врачам придется решать, кому нужна неотложная помощь, а кому нет. Эксперты говорят о так называемом итальянском или нью-йоркском «сценарии» применительно к критической ситуации, в которой оказалась эти страны.

Ученые советуют выходить на улицу только в самых неотложных случаях, не собираться в группы и свести к минимуму физический контакт со всеми людьми за пределами дома. Если же вы оказались среди людей, нужно надевать медицинскую маску во всех помещениях и на открытом воздухе в местах, где вы не можете держаться на расстоянии двух метров от других людей.

В Чешской Республике в среду выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — 9544. В настоящее время инфицированы более 77 тысяч человек. От болезни скончались 1172 человека.

Источник: novinky.cz