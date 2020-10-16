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Минздрав: количество инфицированных будет увеличиваться еще 10-14 дней

Минздрав: количество инфицированных будет увеличиваться еще 10-14 дней

Марина Коханкова 172 0
По словам министра здравоохранения Романа Примулы, количество случаев заражения новым типом коронавируса будет расти в течение ближайших 10-14 дней. Мощности больниц увеличены вдвое, сказал он.
Фото: ČTK
Минздрав: количество инфицированных будет увеличиваться еще 10-14 дней

По словам директора Института медицинской информации и статистики Ладислава Душека, в конце месяца при оптимистичном сценарии около 5000 зараженных коронавирусом могут нуждаться в стационарной помощи. Ближайшие недели будут очень трудными, но опасности коллапса в здравоохранении нет, полагают эксперты.

«Если принятые меры не принесут должного эффекта, во второй половине октября коронавирусом заразятся от 200 тысяч до 250 тысяч человек», — сказал Душек. Репродуктивное число за выходные немного снизилось — с 1,5 до 1,4.

«Мы уже наблюдаем рост числа инфицированных в уязвимых группах, количество пожилых людей с covid-19 растет», — добавил Душек. По его словам, в октябре заразились 9,5 тысячи человек старше 65 лет и более 4 тысяч старше 75 лет. 

По словам Романа Примулы, полевые госпитали (один из них планируется в ближайшее время построить на территории выставочного центра в Летнянах) готовятся из соображений безопасности. «Это не значит, что мы будем их использовать», — добавил он. 

В Чешской Республике 15 октября был зарегистрирован 9721 новый случаяй заболевания covid-19. В больницах сейчас находятся 2920 инфицированных коронавирусом.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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