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Приложение eRouška ежедневно отправляет тысячи предупреждений о контактах с инфицированным

Приложение eRouška ежедневно отправляет тысячи предупреждений о контактах с инфицированным

Марина Коханкова 480 0
Уже месяц в Чехии работает вторая версия мобильного приложения eRouška. Согласно опубликованным данным, каждый день приложение отправляет пользователям тысячи предупреждений о контакте с зараженными.
Фото: Vít Šímánek
Приложение eRouška ежедневно отправляет тысячи предупреждений о контактах с инфицированным

В частности, сотрудники системы Smart Quarantine сообщили, что 7800 пользователей получили предупреждение 15 октября и около 7200 — 16 октября. На данный момент eRouška 2.0 установили свыше 1,2 млн человек. Авторы приложения указывают, что 18 октября 1332 человека, у которых был положительный тест на коронавирус, использовали код, предоставленный сотрудниками санитарно-гигиенической службы. 14 500 человек в этот день получили предупреждения о контакте с инфицированным.

Приложение работает так, что при положительном тесте на коронавирус человек получает уникальный код, который при вводе позволит отправлять предупреждения на все устройства, обнаруженные телефоном поблизости. Людей предупреждают, что они были в непосредственной близости от инфицированного, и проинструктированы, как действовать дальше. При этом они не получат личных данных больного. 

Приложение использует Bluetooth LE и протокол Apple/Google для определения близости устройств с установленной eRouška. Протокол записывает, с какими другими телефонами контактировал мобильный владельца приложения. Он не хранит личные данные, а только записывает время, расстояние и анонимный идентификатор. 

Первая версия работала по другому принципу и служила в первую очередь помощником гигиенистам в поиске контактов зараженного человека. Вторая версия eRouška представляет собой систему анонимного предупреждения для граждан.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус мобильный телефон мобильная связь Чехия
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