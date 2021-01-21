Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.1
USD
21.49
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 5 °C
Коронавирус vs грипп: последствия болезней сильно отличаются, говорят врачи

Коронавирус vs грипп: последствия болезней сильно отличаются, говорят врачи

420on 879 0
На этой неделе в Чешской Республике открылся первый Центр постковидного ухода. Врачи хотят сосредоточить внимание на последствиях болезни для пациентов.
Коронавирус vs грипп: последствия болезней сильно отличаются, говорят врачи

Нарушения дыхания, изменения в легких, боль в груди, усталость или кашель, которые невозможно устранить. Эти проблемы не покидают человека даже через несколько месяцев после исчезновения симптомов covid-19. До десяти процентов всех пациентов, перенесших это заболевание, могут испытывать так называемые постковидные проблемы со здоровьем.

По словам пневмолога, заведующего пульмональной клиникой университетской больницы и медицинского факультета Карлова университета в Градце-Кралове Владимира Коближека, проблемы могут коснуться не только тех, кто перенес тяжелое течение COVID-19.

«Большинство из них — пожилые люди, но у нас есть и молодые пациенты, которым 40 или 30 лет, которые, несмотря на молодость, испытывают затруднения с дыханием даже через шесть месяцев после начала заболевания», — рассказывает журналистам врач.

В Центре наблюдается уже 400 человек. У большинства пациентов через шесть месяцев состояние легких улучшается — результаты КТ почти нормализуются, а все симптомы постепенно исчезают. Но есть и пациенты, у которых проблемы возникают даже через полгода. Наблюдение за пациентами, перенесшими коронавирус, началось в апреле прошлого года и продлится еще год. Окончательные результаты о последствиях болезни для организма появятся в начале января следующего года.

 

У пациентов с легкой формой заболевания, которые лечили covid только в домашних условиях, восстановление респираторных функций происходит очень быстро — примерно 25% из них полностью избавились от симптомов.

 

Значительно медленнее возвращаются к норме те, кто проходил лечение в больнице. Ожидается, что проблемы должны исчезнуть у подавляющего большинства амбулаторных пациентов в течение одного года. 

Благодаря сотрудничеству с Институтом информации и статистики здравоохранения университетская больница Градца-Кралове подготовила систему мониторинга важных клинических данных, связанных с уходом за наиболее тяжелыми пациентами с последствиями коронавируса. Это возможность следить за изменениями с момента заражения до полного выздоровления больного и избавления от последних проявлений болезни.

Тяжелый грипп или тяжелая пневмония может привести к тем же изменениям в легочной ткани, что и пневмония коронавируса. Но есть принципиальная разница — у некоторых пациентов Covid активирует иммунную систему так, что она начинает работать "чрезмерно" — врачи называеют такое состояние гипервоспалительным. Воспаление может возникать в различных частях тела — не только в легких, но и на коже, в почках или в кишечнике.

 

Вирус может привести к образованию тромбов. Может случиться венозный тромбоз в ногах, в головном мозге или артериальный тромбоз коронарных артерий, кровоснабжающих сердце. Таким образом, у пациента с ковидом может быть тромбоэмболия легочной артерии, ишемический инсульт или сердечный приступ. Наблюдая за пациентами, врачи Центра постковидного ухода могут обнаружить эти осложнения или тенденции к ним. 

 

По оценкам, около 10% всех людей, которые болеют COVID-19, имеют долгосрочные проблемы. Поражение нижних дыхательных путей и легких — наиболее частое явление среди постковидных последствий. 

Врачи объясняют: если человек молод и через 14 дней после исчезновения симптомов, он все еще чувствует недомогание —  это нормально. Если проблема сохраняется в течение десяти и более недель, следует обратиться к терапевту.

Центр предназначен для пациентов, которые попали в больницу из-за covid-19 с тяжелой формой коронавируса — все они должны обратиться к пульмонологу через несколько недель. Также в Центре занимаются теми, у кого была амбулаторная форма covid, а через три месяца все еще сохранились симптомы. 

В Градце-Кралове собраны эксперты по десяти специальностям, которых координирует пульмонолог. Пациентов обследуют на предмет функции и строения легких, проверяют также сердце, легочные сосуды, головной мозг и почки.

 

Источник: seznamzpravy

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Болезни здоровье Градец Кралове врачи Чехия
Читайте
по теме 
Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии
21.01.2021 10:21 Политика
Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии
1380 0
Правительство Чехии обсуждает, кто получит компенсацию
21.01.2021 08:09 Экономика
Правительство Чехии обсуждает, кто получит компенсацию
887 0
Индекс PES в Чехии снова растет
20.01.2021 09:31 Общество
Индекс PES в Чехии снова растет
3595 1
Президент Чехии Милош Земан сделает прививку от коронавируса
20.01.2021 08:14 Политика
Президент Чехии Милош Земан сделает прививку от коронавируса
923 1
Последние новости:
21
января
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
21.01.2021 12:22 Культура
Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге
250 0
Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии
21.01.2021 10:21 Политика
Палата депутатов решит, продлится ли чрезвычайное положение в Чехии
1380 0
Правительство Чехии обсуждает, кто получит компенсацию
21.01.2021 08:09 Экономика
Правительство Чехии обсуждает, кто получит компенсацию
887 0
20
января
Статуя в честь Яна Палаха переехала из Сиднея в чешский город Клатови
20.01.2021 18:40 Культура
Статуя в честь Яна Палаха переехала из Сиднея в чешский город Клатови
1098 0
В Праге пройдут митинги в поддержку Алексея Навального
20.01.2021 12:59 Политика
В Праге пройдут митинги в поддержку Алексея Навального
3022 0
Стоимость продуктовой корзины в Чехии выросла до 2345 крон: что на них можно купить?
20.01.2021 10:31 Экономика
Стоимость продуктовой корзины в Чехии выросла до 2345 крон: что на них можно купить?
4315 1
Индекс PES в Чехии снова растет
20.01.2021 09:31 Общество
Индекс PES в Чехии снова растет
3595 1
В 2020 году в Чехии установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки
20.01.2021 08:50 Экономика
В 2020 году в Чехии установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки
1590 1
Президент Чехии Милош Земан сделает прививку от коронавируса
20.01.2021 08:14 Политика
Президент Чехии Милош Земан сделает прививку от коронавируса
923 1
Правительство Чехии готовит новую программу поддержки бизнеса
20.01.2021 07:59 Экономика
Правительство Чехии готовит новую программу поддержки бизнеса
1607 0


Мобильная версия