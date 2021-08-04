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Где учиться на психолога в Чехии

Где учиться на психолога в Чехии

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Ещё несколько лет назад поход к психологу у многих вызывал недоумение, сегодня это воспринимается как нормальное желание человека разобраться в своём внутреннем мире и улучшить качество жизни. Почти четверть россиян допускают возможность обращения к специалисту. Растёт и спрос на онлайн-консультации. Рассказываем о первых шагах в карьере: где получить образование в сфере психологии в Чехии.
Где учиться на психолога в Чехии

В Чешской Республике психологов готовят как в государственных, так и в частных вузах. Как правило, кафедра психологии есть на факультетах философии, педагогики или социальных наук. 

Абитуриентам нужно настроиться на серьёзные испытания — желающих получить профессию в этой сфере много. В 2020 году в Карлов университет подали заявки 1053 человека, из них стали студентами только 59. Шансы поступить с первого раза не превышают 20%. Но не опускайте руки раньше времени, главное — правильная подготовка.

Придётся пройти через два теста — письменный и устный. Формат письменной части отличается в разных вузах. Задача этого этапа — проверить общий кругозор и базовые знания абитуриентов в области психологии и социальных наук. Некоторые вузы принимают результаты государственных тестов на «Общие предпосылки к обучению» (NSZ Scio OSP) или «Основы социальных наук» (ZSV), другие — проверяют кандидатов с помощью собственных тестов. Образцы тестов вы можете найти здесь. 

Устная часть — разговор, во время которого комиссия должна убедиться в том, что абитуриент знаком со списком литературы, по-настоящему заинтересован профессией и понимает, куда идёт. 

Стандартное обучение на программе бакалавриата длится 3 года, в магистратуре — 2 года.

Где учиться на психолога в Чехии

Государственные вузы

1. Карлов университет в Праге

Философский факультет (психология): 

Педагогический факультет (Специальная психологияи педагогика)

 

2. Южночешский университет в Ческе-Будеевице 

Педагогический факультет (арт-терапия, психология)

 

3. Университет Масарика в Брно

Факультет социальных наук (психология)

Философский факультет (психология)

 

4. Остравский университет

Философский факультет (психология)

Педагогический факультет (Психология с акцентом на образование)

 

5. Университет Палацкого в Оломоуце

Философский факультет (психология)

 

Частные вузы

1. Пражский университет психосоциальных исследований

Психология (стоимость обучения 32 000 крон за семестр)

Социальная работа с акцентом на коммуникацию и прикладную психотерапию (стоимость обучения 27 000 крон за семестр)

 

2. University of New York in Prague

Психология (стоимость обучений 114 400 крон за семестр)

 

3. Университет прикладной психологии (город Терезин)

Персональный и межкультурный менеджмент (стоимость обучения  24 900 крон за семестр)

 

Конечно, фаворит абитуриентов — Карлов университет. Туда подаёт «приглашки» подавляющее большинство, но конкуренция высокая, поэтому поступают не все. Мы рекомендуем рассмотреть несколько вариантов и настроиться на череду вступительных испытаний в разных вузах. Узнать подробности о формате экзаменов для каждого вуза в отдельности и ознакомиться с отзывами студентов, которые уже учатся на психологов, можно в блоге Go Study

 
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