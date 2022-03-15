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Чешские СМИ: редактора Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 30000 рублей

Чешские СМИ: редактора Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 30000 рублей

420on.cz 358
Журналистка Марина Овсянникова, которая в понедельник вечером прервала прямой эфир программы “Время” на российском Первом канале, предстала перед судом. Перед тем, как выйти в эфир с антивоенным плакатом, она сняла видео, в котором описала происходящее в Украине как преступление, за которое несет ответственность президент России Владимир Путин.
Чешские СМИ: редактора Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 30000 рублей

Прямую трансляцию новостной программы «Время» на российском общественном телеканале «1 канал» 14 марта прервала женщина с плакатом на английском языке No War. Дальше текст был уже на русском: «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут». Девушка, которая вышла в кадр во время прямого эфира с антивоенным плакатом — это редактор Первого канала Марина Овсянникова.

Если Овсянникову признают виновной в «публичном распространении ложной информации», ей грозит до 15 лет лишения свободы. По данным СМИ, пока российский суд оштрафовал ее на 30 000 рублей (более 6000 крон).

Овсянникова во вторник заявила в суде, что считает себя невиновной и по-прежнему убеждена, что Россия совершает преступление против Украины, сообщает агентство AFP, согласно которому журналистку отпустили. Пока не ясно, будет ли ей предъявлено другое, более серьезное обвинение.

По данным BBC, журналиста оштрафовали за «организацию несанкционированного массового мероприятия». Как сообщает независимый сайт «Медуза», суд оштрафовал ее именно за видеообращение, которое она сняла перед протестом по телевидению, а не за саму акцию протеста на телевидении.

Уходя из суда, Овсянников сказала журналистам, что чувствовала себя очень измотанной, поскольку ее допрос после задержания в понедельник вечером длился более двенадцати часов. Ей якобы не была оказана юридическая помощь, и она не могла даже связаться со своей семьей или близкими. «Это были очень тяжелые дни в моей жизни, я не спала почти двое суток», — сказала она.

Мужество российского журналиста и телепродюсера в последние часы высоко оценили мировые политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Зеленский поблагодарил журналиста во время очередной ночной речи, призывающей российских солдат сдаться. При этом он выразил благодарность всем россиянам, которые хотят говорить правду и бороться с дезинформацией. "Я лично благодарю женщину, которая вошла в студию с антивоенным плакатом”, — сказал он.

«Пока есть такие смельчаки, как Марина Овсянникова, протестовавшая против российской войны и пропаганды, или демонстранты на улицах, у России есть надежда на лучшее будущее», — написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил женщине защиту и помощь. «Конечно, мы предпринимаем дипломатические шаги, чтобы предложить помощь либо через наше посольство, либо иным образом», — сказал Макрон. Он также хочет обсудить этот вопрос с главой Кремля Владимиром Путиным во время их следующего телефонного разговора.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Россия сми Чехия Украина протест война
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