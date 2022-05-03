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МИД: В Украине пропал гражданин Чехии

МИД: В Украине пропал гражданин Чехии

anastasiia_kn 413
«Мы можем подтвердить, что гражданин Чехии в Украине пропал без вести. Однако мы не можем подтвердить информацию о его смерти. Пока что мы находимся на связи с его семьей и оказываем стандартные консульские услуги», — заявила сегодня пресс-секретарь МИД Ленка До.
МИД: В Украине пропал гражданин Чехии

Репортеры чешского сервера Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач были обстреляны в машине недалеко от города Макаров в Украине в начале марта. 

После публикации репортажа с журналистами связалась госпожа Симона, по словам которой ее муж Томаш должен был переехать в то же время в аналогичное место. По ее словам, он хотел помогать перевозить людей по Украине как профессиональный водитель грузовика и автобуса. Однако со 2 марта его мобильные телефоны были недоступны. 

Спустя месяц на место происшествия вернулись репортеры, на зафиксированных ими фотографиях среди прочего сняты обстрелянные автомобили. Один из них был тем, который упоминала Симона.

На следующий день пара вернулась к тому месту, где нашли кроссовок Томаша, а машина была в плохом состоянии. Были простеляны лобовое стекло, боковая дверь и подголовник со стороны водителя, все в крови. 

«Все, что осталось в машине, это техкарта, изображение Девы Марии и больше практически ничего. В полиции Макарова нам сказали, что все 133 жертвы среди гражданского населения установлены, Томаша пока не нашли».

«Однако в соседнем Мотыжине накануне в мэрии сказали, что в лесу вокруг села все еще находят мертвых мирных жителей. В Макарове сотрудники милиции и территориальной обороны искали могилы, в которых россияне хоронили убитых мирных жителей», — сообщил Voxpot.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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