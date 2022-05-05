Всеобщая факультетская больница в Праге предоставила терапевта для украинцев

Всеобщая факультетская больница на Карловой площади со среды предлагает беженцам из Украины возможность посетить врача общей практики. Прием ведется для пациентов от 18 лет, услуги предоставляются бесплатно. Могут зарегистрировать до тысячи человек.

«Мы осознаем необходимость терапевта для такого большого количества людей», — сказала Дита Свободова, старшая медсестра многопрофильной больницы и 1-го медицинского факультета.

Три дня в неделю будет дежурить чешский врач с переводчиком, а оставшиеся два дня будет принимать украинский врач.



Источник: zpravy.aktualne.cz

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