Всеобщая факультетская больница в Праге предоставила терапевта для украинцев

«Мы осознаем необходимость терапевта для такого большого количества людей», — сказала Дита Свободова, старшая медсестра многопрофильной больницы и 1-го медицинского факультета.
Три дня в неделю будет дежурить чешский врач с переводчиком, а оставшиеся два дня будет принимать украинский врач.
Источник: zpravy.aktualne.cz
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