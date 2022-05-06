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Еще одна жалоба на «пророссийского» учителя в Чехии

Еще одна жалоба на «пророссийского» учителя в Чехии

anastasiia_kn 1610
Жалоба поступила из Пардубицкого края, а именно из Среднего химического училища в Пардубицах.
Еще одна жалоба на «пророссийского» учителя в Чехии

Замечания прозвучали в сторону учителя основных социальных наук и чешского языка. «Это были жалобы от родителей или других взрослых», — сказал заместитель инспектора центральной школы Ондржей Андрис, добавив, что им известны личности авторов, но они направили жалобу в школу анонимно.

В школе началось расследование. По словам директора промышленного училища Яна Птачека, оказалось, что в начале апреля на глазах у учеников произошел «несколько неудачный обмен мнениями» между преподавателем и историком из Пардубицкого университета. Это произошло во время дискуссии после показа фильма о российском независимом телеканале «Дождь» и его проблемах с путинским режимом.

После показа преподаватели подискутировали со студентами на тему России. Один из студентов спросил о предполагаемом фашизме в Украине и российском нарративе о денацификации. 

Збынек Выдра из Института исторических наук факультета искусств местного университета описал дебаты так:

«Я заявил, что "фашизма" в Украине нет, с чем учитель не согласился», — описал Выдра. «Учитель сказал: «Вы что, серьезно что ли?» — и заговорил о полку «Азов». Я впоследствии уточнил свое заявление о том, что, конечно, в Украине, как и в других странах, есть неофашистские или фашистские группировки, но Украина как государство точно не фашистское», — сказал Выдра, добавив, что учитель начал уводить их от темы: «Он вдруг спросил: "Что вы думаете о нарушениях прав человека в Чехии?" и заговорил об ограничениях свободы слова. Я не стал это комментировать. Модератор с ним еще поспорил. Дебаты на какое-то время зашли в тупик», — добавил Збынек Выдра.

Но дело было не только в свободе слова. Как следует из жалобы, в ходе обсуждения учитель затронул и прививку от коронавируса. «Он, конечно, не антивакцинатор, но у него была проблема с тем, как он объяснял, почему все должны быть вакцинированы, и, с другой стороны, с ответами, почему не следует вакцинироваться. Поэтому он пытался объяснить людям, что они должны думать и анализировать свое здоровье и так далее, — сказал директор школы Птачек.

Сам учитель просьбу об интервью отклонил.

Школа в итоге закрыла эту тему, заявив, что учитель не сообщал ученикам никакой дезинформации, осуждает агрессию в Украине и что его больше заботит объяснение ученикам того, как работать с информацией. «Я проинформировал учителя о результатах расследования. Его предупредили, что влияние на мышление студентов противоречит демократическим ценностям», — заключил директор Птачек, добавив, что историк Выдра был приглашен в школу прочитать студентам отдельную лекцию о России.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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