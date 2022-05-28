В адаптации детей иностранцев в Чехии помогают библиотеки

По мнению социологов из Карлова университета, библиотеки могут быть местом, где дети могут легче интегрироваться в чешское общество и пообщаться со сверстниками в похожей ситуации.

Проект нацелен на филиалы Муниципальной библиотеки в Праге в Опатове, Черном Мосту, Лужинах и Просеке. Например, в Праге 11, куда входит и Опатов, доля иностранцев, по данным Чешского статистического управления, составляет около 7%, причем преобладают словаки, украинцы и вьетнамцы. Более 10% составляют иностранцы в Праге 9, включая Просек. Преобладают русские и украинские семьи.

Некоторые дети регулярно посещают опатовскую библиотеку в клубе досуга, организованном лекторами ассоциации InBáze. «Мы говорим с детьми по-чешски, но с нами также случалось, что ребенок говорил только по-арабски. Вот почему наши игры ориентированы не только на практику чешского языка в игровой форме, но и на игры, в которых знание языка не имеет значения», — пояснил директор InBáze Александр Зпевак.

Он также старается донести детям чешские обычаи и традиции. «Мы передаем информацию о нашей стране в интересной и занимательной форме», — добавил он. Всего ассоциация помогает около 250 детям в год.

В следующем году исследователи университета хотят представить ряд рекомендаций для библиотек, а также подробное руководство для других заинтересованных сторон. В них будут включены предложения по изменениям и от школьников.

«Мы пытаемся связать детские идеи по улучшению с конкретными условиями филиалов», — пояснил Клипа. Он отмечает, что дети могут добровольно присоединиться к помощи в библиотеке, организовывать общественные мероприятия или встречаться с друзьями.

Положительный пример он видит в городских библиотеках в Тршинце или Гавиржове, где также живут семьи мигрантов. Теперь они пытаются помочь там вместе с некоммерческими организациями и украинским беженцам.

«Мы не организуем первичные интеграционные программы, но раньше регулярно проводились мероприятия на мультикультурную тематику. К их организации привлекаются молодые волонтеры. Они представляют страны друг друга , культуру или кухню», — сказала Мартина Вольна, директор библиотеки в Тршинце. Люди с иностранным гражданством считаются обычными жителями города.

Сейчас они пытается помочь и украинским беженцам. Они предложили им базовые условия проживания и ищут способы помочь им в их интеграции. «В сотрудничестве с городом в библиотеке проходят курсы чешского языка, но я не считаю это интеграционной деятельностью», — добавила она.

«Например, библиотека предложила помощения для открытия языкового класса для беженцев. Мы также пополняем коллекцию украинскими книгами, словарями, детскими книжечками», — рассказала Дагмар Чунтова, директор Гавиржовской городской библиотеки. Дети и родители могут пользоваться всеми услугами, включая интернет и компьютер.

Дети-мигранты, живущие в этом районе, посещают библиотеки в рамках своего школьного обучения. «Часто бывает так, что библиотекари не знают, что в школьной группе есть иностранцы, а потом узнают, что их одноклассники переводят или объясняют им правила на английском языке», — рассказала директор.

«Библиотека хорошо работает как общественный центр, и здесь происходит естественная коммуникация всех детей, независимо от страны их происхождения», — добавила она.

Источник: novinky.cz

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