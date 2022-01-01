Продаётся трамвай: Необычная распродажа ненужного имущества от Транспортной компании Праги

Трамваи, грузовые и легковые автомобили, инструменты и мебель. Транспортная компания столицы Праги избавляется от всего, что ей больше не нужно и просто пылится на складе, большинство «товара» или после ремонта, или сломанно.
Самыми интересными в списке, безусловно, являются два двадцатитонных трамвая, точнее их остатки. Оба не были в эксплуатации после аварий 2020 года, но их все еще можно использовать.
Если вы вдруг захотите купить что-то из предложенного, то можете отправить предложенную цену покупки в транспортную компанию в запечатанном конверте до 10 июня. Но если цена выкупа металлолома окажется выше, чем цена, предложенная покупателем за имущество, то предложение отклонят.
Источник: prazska.drbna.cz
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Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.
Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".