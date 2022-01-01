Продаётся трамвай: Необычная распродажа ненужного имущества от Транспортной компании Праги

Пражская транспортная компания решила продать часть своего имущества, которое ей больше не нужно, и устраивает большую распродажу. На вебсайте предлагается выбор «на любой вкус» —от трамваев до рабочих столов. Покупка осуществляется по принципу аукциона.

Трамваи, грузовые и легковые автомобили, инструменты и мебель. Транспортная компания столицы Праги избавляется от всего, что ей больше не нужно и просто пылится на складе, большинство «товара» или после ремонта, или сломанно.

Самыми интересными в списке, безусловно, являются два двадцатитонных трамвая, точнее их остатки. Оба не были в эксплуатации после аварий 2020 года, но их все еще можно использовать.

Если вы вдруг захотите купить что-то из предложенного, то можете отправить предложенную цену покупки в транспортную компанию в запечатанном конверте до 10 июня. Но если цена выкупа металлолома окажется выше, чем цена, предложенная покупателем за имущество, то предложение отклонят.





Источник: prazska.drbna.cz

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