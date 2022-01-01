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Мужчина в Пльзене бросал камни в проезжающие мимо автомобили

Мужчина в Пльзене бросал камни в проезжающие мимо автомобили

Партнер рубрики:
03 июня
16:09
1
57-летний пьяный мужчина в Пльзене в четверг выбрал опасное развлечение. На съезде с автострады под транспортным мостом недалеко от торгового центра Олимпии он бросал камни в проезжающие машины.

Мужчина в Пльзене бросал камни в проезжающие мимо автомобили

«Он попал камнем и повредил автомобили не менее четырех раз, поставив под угрозу жизни водителей. К счастью, никого не поранил», — заявила в пятницу пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова.

Полицейский патруль прибыл за бунтовщиком после того, как им позвонил один из пострадавших водителей. «Тест показал 1,55 промилле», — сказала Райндлова.

Мужчина будет привлечен к ответственности за несколько нарушений, в том числе покушение на нанесение телесных повреждений.

Сейчас полиция разыскивает других пострадавших водителей или потенциальных свидетелей.

Источник: novinky.cz

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Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

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