Мужчина в Пльзене бросал камни в проезжающие мимо автомобили

57-летний пьяный мужчина в Пльзене в четверг выбрал опасное развлечение. На съезде с автострады под транспортным мостом недалеко от торгового центра Олимпии он бросал камни в проезжающие машины.

«Он попал камнем и повредил автомобили не менее четырех раз, поставив под угрозу жизни водителей. К счастью, никого не поранил», — заявила в пятницу пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова.

Полицейский патруль прибыл за бунтовщиком после того, как им позвонил один из пострадавших водителей. «Тест показал 1,55 промилле», — сказала Райндлова.

Мужчина будет привлечен к ответственности за несколько нарушений, в том числе покушение на нанесение телесных повреждений.

Сейчас полиция разыскивает других пострадавших водителей или потенциальных свидетелей.



Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день