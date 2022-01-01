Чехия не успевает за Европой в переработке мусора. Свалки — все еще проблема

Министерство окружающей среды (MŽP) осознает, что свалки все еще являются проблемой, но ситуацию хотят улучшить в ближайшие годы. Основной инструмент — постепенное повышение платы за хранение отходов на свалках.

NKÚ заявило, что в ходе проверки были выявлены фундаментальные проблемы в области обращения с отходами в Чешской Республике. Инспекторы сосредоточили внимание на субсидиях из Европейской оперативной программы по окружающей среде на 2014–2020 годы, из которых министерство распределило девять миллиардов крон к концу 2020 года, а также на государственные субсидии на сумму 600 миллионов крон.

«Хотя в национальных и европейских стратегических документах говорится, что свалка является наименее подходящим способом обращения с бытовыми отходами, она остается наиболее широко используемым методом в политике Чешской Республики», — заявил NKÚ.

В 2020 году почти половина бытовых отходов оказалась на свалках в Чешской Республике, 39 процентов отходов было повторно использовано или переработано, и только 13 процентов отходов были использованы для производства энергии. По словам инспекторов, в Чехии расставлены совершенно противоположные сложившейся практике приоритеты. В министерстве отвергли утверждения о том, что государство не предпринимает шагов для улучшения ситуации.

В 2021 году вступил в силу пакет законов об отходах, который, по данным Управления, в основном касается предотвращения образования отходов, увеличения количества отсортированных и утилизированных отходов, а также предотвращения роста свалок. По мнению министерства, основным инструментом является постепенное повышение платы за хранение отходов на свалках. «Мы ожидаем, что в ближайшие годы ситуация улучшится, поскольку требования законов об отходах вступят в силу», — заявили в Министерстве окружающей среды. В NKÚ заявили, что сложившейся ситуации способствовала отсрочка запрета на захоронение пригодных и перерабатываемых отходов с 2024 на 2030 год, что было политическим компромиссом предыдущего правительства. Инспекторы также отметили, что плата за свалку остается неизменной в течение 12 лет, то есть на уровне 500 крон за тонну отходов. Она увеличилась на 800 крон только в 2021 году. Однако исключение в законе позволяет муниципалитетам до 2029 года размещать значительную часть своих отходов по первоначальной ставке, что фактически выгоднее по сравнению с другими формами обращения с отходами. Например, энергетическое использование одной тонны бытовых отходов в 2021 году стоило в среднем 1799 крон. Цена за свалку достигнет этой отметки еще нескоро.

Проверка также показала, что в период с 2016 по 2020 год производство опасных отходов в Чешской Республике увеличилось на 23 процента. В то же время только с семи процентов опасных отходов, вывозимых на свалки, взимается повышенная плата за риск в размере 4500 чешских крон за тонну, что означает, что, по данным инспекции, только за эти годы государство потеряло не менее 2,6 миллиарда крон.

В министерстве добавили, что в этом году начнут подготовку нового Плана обращения с отходами на период 2025-2035 гг. Основное внимание будет уделено переработке, предотвращению образования отходов и новым требованиям европейского законодательства.





Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день