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Беспрецедентный психотеррор в Чехии. Парень расшатал психику несовершеннолетней, общаясь с ней под тремя разными именами

Беспрецедентный психотеррор в Чехии. Парень расшатал психику несовершеннолетней, общаясь с ней под тремя разными именами

Партнер рубрики:
07 июня
14:17
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Уникальный случай преднамеренного и крайне продуманного преследования в Интернете, причем со стороны несовершеннолетнего, расследуется уголовными следователями Высочины. По данным полиции, молодой человек из Южночешского края шантажировал девушку из Йиглавы, используя для связи три выдуманных личности. Девушке еще не исполнилось и 15-ти лет.

Беспрецедентный психотеррор в Чехии. Парень расшатал психику несовершеннолетней, общаясь с ней под тремя разными именами

Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь полиции Яна Кротилова. В конце прошлого года семья несовершеннолетней девочки, которая после нескольких месяцев психологического террора признались родственникам, что ее кто-то шантажирует, обратилась к криминалистам.

Во время расследования выяснилось, что за всеми «людьми», с которыми якобы общалась девушка, стоял один человек.

Злоумышленник, тогда еще несовершеннолетний, впервые будто невзначай подошел к девушке прошлым летом и начал налаживать с ней более близкие отношения. Он выступил в роли поклонника, который заинтересовался ею. «Впоследствии в  интернет-общении с ней он стал выдавать себя за свою подругу, а далее притворялся парнем этой самой подруги», — отметила Кротилова.

По версии следствия, последовала продуманная манипуляция психикой потерпевшей, при которой он доводил ее до различных действий, затем использовал другие личности, чтобы узнать ее реакцию и проверить всю ситуацию.

Затем он притворялся будто бы другом своей подруги, чтобы шантажировать девушку. Он отправлял жертве сообщения на сексуальные темы и хотел получить конфиденциальную информацию и фотографии, чему она сопротивлялась. Но давление нарастало — он стал ей угрожать.

«Он сказал девушке, что если она не сделает это, то он навредит ее "другу", которым он же и являлся. Несовершеннолетняя девочка реально воспринимала угрозы и боялась не только за него, но и себя, и своих близких», — описала Кротилова, добавив, что в итоге измученная шантажом девочка все рассказала своей семье.

Следы в конечном итоге привели к подозреваемому 18-летнему юноше из Южночешского края. По словам пресс-секретаря, это дело было уникальным для следователей, в основном речь шла о продуманности преступления, учитывая возраст подозреваемого. В связи с этим Кротилова призвала остальных родителей уделять большее внимание активности своих отпрысков в социальных сетях.

«В частности, реагировать на безосновательные изменения в поведении своих детей, которые могут указывать на проблемы, при которых детям может быть очень трудно прийти и открыться семье», — добавила Кротилова.

 

Источник: novinky.cz

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