Украинских первоклашек начали записывать в чешские школы

«Аленка, нарисуй нам фигурку человека, а потом посчитаешь, сколько рыбок и цветов на картинке. Хорошо?» Так началось зачисление в первый класс начальной школы Nová для шестилетней Алены из Украины в Ческе-Будеевицах.

В школу на запись в класс ее сопровождала мать, которая перед войной бежала с ней на юг Чехии. Папа остался в Украине. «Мне нравится рисовать и считать, я уже хочу в школу — уже немного знаю чешский язык и хочу завести новых друзей, так я скучаю по тем, с кем дружила в Украине», — сказала первокласница, по который было видно, как она изо всех сил старалась справиться с поставленными задачами.

Должно придти около шестидесяти детей

Набор детей украинских беженцев начался в Ческе-Будеевицах во вторник в 14:00 в начальной школе Nova. Уже за несколько минут до начала перед школой стояли около пяти мам с будущими первоклассниками. Некоторые их них все еще прижимались от смущения к своим мамам.

«Я веду сына, ему шесть лет, он ходил здесь в садик. Но плохо знает чешский. Он здесь привыкает, но ему пока тяжело, хочет вернуться в Украину к папе», — рассказала другая мама-украинка Оксана. Набор украинских детей продолжался до среды. За это время к ним должно было прийти около 60 детей.

«Зачисление происходит так же, как и для чешских детей, с той лишь разницей, что присутствуют переводчики и украинский психолог. С сентября наша школа может принять тридцать украинских детей, остальные будут распределены по другим школам города», — сказал Витезслав Илько, директор начальной школы Nová в Ческе-Будеевицах.

Ческе-Будеевице имеет 16 начальных школ. Вице-мэр Томаш Хованец некоторое время назад заверил, что места в первых классах в сентябре будут для всех детей, как чешских, так и украинских. Муниципалитет зарегистрировал 1112 заявлений о регистрации чешских детей, в то время, как вместимость начальных школ города Ческе-Будеевице составляет 1123 места.

Однако, по словам депутата, она может быть увеличена. «Мы пока точно не знаем, сколько учеников из Украины подадут заявки на зачисление в школы. Ситуация все еще развивается. В последние дни тенденция больше такая, что в Украину возвращается больше беженцев по сравнению с количеством вновь прибывших в страну», — сказал Хованец.

Источник: novinky.cz

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