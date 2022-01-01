Чешские СМИ: Из-за войны Путин получил сотни тысяч жалоб от россиян

В России люди не поддерживают войну так активно, как это пытается показать Владимир Путин. За первые четыре месяца этого года в офис президента России поступило почти 1,2 миллиона жалоб на Минобороны, которые были связаны с войной в Украине.

«В 2022 году каждая четвертая жалоба президенту касалась войны. (Россияне) жалуются в Минобороны больше, чем за последние шесть лет», — пишет издание «Важные истории».

Учитывая, что другого законного варианта противодействия войне у русских практически не осталось, они, видимо, решили обратиться напрямую к главе государства. В таком случае закон запрещает привлекать гражданина к уголовной ответственности.

«Жалобы президенту стали единственным способом узнать о пропавших без вести солдатах и ​​выразить недовольство войной», — говорится на сайте.

Наибольшее количество жалоб на Минобороны поступило в апреле, почти 624 тысячи, что больше, чем за предыдущие три месяца вместе взятые. Из них почти 56 000 прямо относились к «размещению российских войск за границей» и 42 000 — к «поиску захваченных и пропавших без вести» членов семей.

Так ли Путин популярен?

Российское правительство не публиковало никаких официальных данных о жертвах с 25 марта, когда оно заявило, что во время конфликта на Украине погиб 1351 человек. Семьи солдат начинают интересоваться тем, что происходит.

Независимое расследование с тех пор оценило число погибших в более чем три тысячи человек, согласно общедоступным данным местных властей и социальных сетей, сообщает The Moscow Times. Однако реальное количество убитых россиян на Украине — больше. По оценкам газеты Guardian, в пятницу их было от 15 000 до 20 000, по данным неназванного источника в службе безопасности.

Согласно опросу, проведенному последним независимым российским социологическим агентством «Левада-центр» в конце мая, 77 процентов россиян по-прежнему поддерживают войну против Украины.

Однако некоторые социологи отмечают, что критики вторжения и существующего режима в подобных опросах не дают комментариев, поэтому цифру нельзя считать репрезентативной. Другие утверждают, что поддержка Путина действительно так высока из-за систематической и тщательной пропаганды.

Неспособность завоевать Киев стала поворотным моментом

По словам политолога Ивана Преображенского, апрель стал переломным для тех людей, которые еще верили официальной информации и чьи близкие уехали воевать в Украину. По словам политолога, правда вскрылась, когда Россия проиграла первую фазу войны, в которой ей не удалось завоевать Киев, Чернигов или другие крупные города в центральной части Украины и на северо-востоке страны. Российские войска должны были уйти с севера и северо-востока Украины для перегруппировки, и войска снова могли общаться с родными. Кроме того, с конца марта через государственную пропаганду стали просачиваться новости о потерях российской армии.

В результате изменились темпы и характер жалоб на Министерство обороны. Если раньше основными темами жалоб были жилье для солдат и их семей, пенсии, воинские похороны или воинская служба по контракту, то теперь россияне стали жаловаться на работу военных администраций, которые, мол, как и в советское время, признают всех призывников годными к военной службе, далее — на розыск пленных и пропавших без вести солдат, службу призывников и солдат по контракту, жалование, вооружение и вообще на войну.

Родственники сначала обращались к войскам и командирам, но это не помогло. В качестве примера приводится случай с затонувшим крейсером «Москва», где командование скрывало и, видимо, до сих пор скрывает данные о пострадавших. Когда Минобороны перестало отвечать родственникам солдат, они стали чаще обращаться за помощью к президенту.

Писать Путину почти бесполезно

«Люди, которые пишут президенту, обычно лояльны, но аполитичны», — цитирует The Moscow Times политического консультанта и бывшего автора речей Путина Аббаса Галлямова.

«Они обычные люди… с традиционным менталитетом и верой в доброго патриархального царя», — добавляет он и считает, что семей, которые переживают за своих сыновей, станет больше, но он не верит, что письмо президенту могло изменить что-либо.

Данные скорее подтверждают такое суждение. По анализу журналистов, жалобы в Минобороны на администрацию Путина вряд ли дадут желаемый результат: с 2016 года ведомство отреагировало только на три процента этих жалоб.

Политолог Преображенский предполагает, что подчиненные президента боятся сообщать о том, насколько велико количество жалоб. «Это человек, который несет личную ответственность за войну, он был тем, кто ее начал. Жаловаться на него же ему самому нет смысла», — думает он.

Источник: novinky.cz

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