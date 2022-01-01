В Чехии хотят легализовать марихуану. Piráti готовят поправку к закону

Депутаты партии Piráti готовят поправку к Закону о легализации каннабиса в сотрудничестве с национальным координатором по борьбе с наркотиками Йиндржихом Воборжилом (ODS). Это должно позволить людям легально выращивать до пяти растений и хранить до 1250 граммов в сухом виде. Также возможны легальные лицензионные продажи. Группа экспертов от Piráti сейчас работает над этим предложением.

Группа депутатов во главе с бывшим депутатом Томашем Вымазалом (Piráti) безуспешно пыталась легализовать каннабис в период последних выборов. Однако новая форма поправки к Закону о веществах, вызывающих привыкание, должна отличаться от предыдущей.

«Мы хотим подготовить всеобъемлющее регулирование каннабиса по образцу Канады или США», — сказала Яна Михайлиду (Piráti) из Группы экспертов по психотропным веществам. По ее словам, легализация каннабиса — общемировая тенденция.

«Запрет не имеет смысла»

«Мы создали группу экспертов во главе с Вендулой Белачковой, которая является экспертом по проблематике каннабиса и также изучает каннабис в Сиднейском университете», — сказала Михайлиду.

В команду также входил национальный координатор по борьбе с наркотиками Воборжил, который обсудил легализацию марихуаны с премьер-министром Петром Фиала (ODS).

«Мы договорились с премьер-министром, что нужно отреагировать на то, что к концу года и в Германии планируют ввести регулируемый рынок каннабиса. В Чешской Республике есть около сотни компаний, которые хотели бы выйти на рынок каннабиса. Затем эти компании могли бы каннабис экспортировать», — сказал Воборжил.

С его точки зрения, необходимо реагировать на тенденцию ослабления правил, которая наблюдается во всем мире.

«Вещество здесь уже применяется и нет смысла идти на запрет. Если мы введем хороший механизм контроля, я считаю, что каннабис будет даже под большим контролем, чем сейчас», — говорит Воборжил.

Так он отвечает на частый аргумент, что легализация сделает это вещество более доступным для несовершеннолетних:

«Сегодня дети могут легко получить доступ к каннабису на черном рынке. В общем, все знают, где его взять. Например, Нидерланды, в которых уже некоторое время действует законодательство о регулировании каннабиса».

Лицензионные магазины

Каннабис разрешен в медицинских целях в Чешской Республике. Piráti хотят разрешить использование и в более широком смысле.

«Регулирование, как мы об этом думаем, будет полностью отличаться от регулирования табачных изделий. Речь пойдет о выращивании и продаже каннабиса людям старше 18 лет в лицензированных магазинах. Просто купить в "Теско" вы его не сможете», — сказал Воборжил.

В будущем люди смогут легально получать добавки каннабиса или покупать марихуану для немедицинского использования, как в США или Нидерландах. «Взрослый человек, гражданин Чехии или человек с постоянным местом жительства в Чехии мог бы зарегистрироваться в системе, которая позволила бы ему легально покупать каннабис, и ему не пришлось бы искать его на черном рынке», — добавила Михайлайлида.

Одним из инициаторов поправки предыдущего периода был также заместитель председателя ANO Патрик Начер. Он не будет возражать против легализации каннабиса. Однако, по его словам, это зависит от содержания поправки:

«Я не хочу криминализировать тех, кто выращивает его для собственного употребления. Мне кажется неприемлемым, что кто-то, кто выращивает дома пять растений, получает более высокое наказание, чем кто-то за изнасилование».

По его словам, важна прозрачность.

По словам врача и народного депутата Богуслава Свободы (ODS), нужно быть осторожным. «Я понимаю принцип большей открытости миру, но привычка есть привычка. Речь действительно идет о том, чтобы обсудить это должным образом, но я понимаю стремление идти по пути легализации», — сказал он.

Пираты готовят исследование о том, как повлияет легализация каннабиса в Чешской Республике. Они хотят опубликовать его в сентябре.

Источник: novinky.cz

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