Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии хотят легализовать марихуану. Piráti готовят поправку к закону

В Чехии хотят легализовать марихуану. Piráti готовят поправку к закону

Партнер рубрики:
13 июня
12:09
348
Депутаты партии Piráti готовят поправку к Закону о легализации каннабиса в сотрудничестве с национальным координатором по борьбе с наркотиками Йиндржихом Воборжилом (ODS). Это должно позволить людям легально выращивать до пяти растений и хранить до 1250 граммов в сухом виде. Также возможны легальные лицензионные продажи. Группа экспертов от Piráti сейчас работает над этим предложением.

В Чехии хотят легализовать марихуану. Piráti готовят поправку к закону

Группа депутатов во главе с бывшим депутатом Томашем Вымазалом (Piráti) безуспешно пыталась легализовать каннабис в период последних выборов. Однако новая форма поправки к Закону о веществах, вызывающих привыкание, должна отличаться от предыдущей.

«Мы хотим подготовить всеобъемлющее регулирование каннабиса по образцу Канады или США», — сказала Яна Михайлиду (Piráti) из Группы экспертов по психотропным веществам. По ее словам, легализация каннабиса — общемировая тенденция.

 

«Запрет не имеет смысла»

«Мы создали группу экспертов во главе с Вендулой Белачковой, которая является экспертом по проблематике каннабиса и также изучает каннабис в Сиднейском университете», — сказала Михайлиду.

В команду также входил национальный координатор по борьбе с наркотиками Воборжил, который обсудил легализацию марихуаны с премьер-министром Петром Фиала (ODS).

«Мы договорились с премьер-министром, что нужно отреагировать на то, что к концу года и в Германии планируют ввести регулируемый рынок каннабиса. В Чешской Республике есть около сотни компаний, которые хотели бы выйти на рынок каннабиса. Затем эти компании могли бы каннабис экспортировать», — сказал Воборжил.

С его точки зрения, необходимо реагировать на тенденцию ослабления правил, которая наблюдается во всем мире.

«Вещество здесь уже применяется и нет смысла идти на запрет. Если мы введем хороший механизм контроля, я считаю, что каннабис будет даже под большим контролем, чем сейчас», — говорит Воборжил.

Так он отвечает на частый аргумент, что легализация сделает это вещество более доступным для несовершеннолетних: 

«Сегодня дети могут легко получить доступ к каннабису на черном рынке. В общем, все знают, где его взять. Например, Нидерланды, в которых уже некоторое время действует законодательство о регулировании каннабиса».

 

Лицензионные магазины

Каннабис разрешен в медицинских целях в Чешской Республике. Piráti хотят разрешить использование и в более широком смысле.

«Регулирование, как мы об этом думаем, будет полностью отличаться от регулирования табачных изделий. Речь пойдет о выращивании и продаже каннабиса людям старше 18 лет в лицензированных магазинах. Просто купить в "Теско" вы его не сможете», — сказал Воборжил.

В будущем люди смогут легально получать добавки каннабиса или покупать марихуану для немедицинского использования, как в США или Нидерландах. «Взрослый человек, гражданин Чехии или человек с постоянным местом жительства в Чехии мог бы зарегистрироваться в системе, которая позволила бы ему легально покупать каннабис, и ему не пришлось бы искать его на черном рынке», — добавила Михайлайлида.

Одним из инициаторов поправки предыдущего периода был также заместитель председателя ANO Патрик Начер. Он не будет возражать против легализации каннабиса. Однако, по его словам, это зависит от содержания поправки:

«Я не хочу криминализировать тех, кто выращивает его для собственного употребления. Мне кажется неприемлемым, что кто-то, кто выращивает дома пять растений, получает более высокое наказание, чем кто-то за изнасилование».

По его словам, важна прозрачность.

По словам врача и народного депутата Богуслава Свободы (ODS), нужно быть осторожным. «Я понимаю принцип большей открытости миру, но привычка есть привычка. Речь действительно идет о том, чтобы обсудить это должным образом, но я понимаю стремление идти по пути легализации», — сказал он.

Пираты готовят исследование о том, как повлияет легализация каннабиса в Чешской Республике. Они хотят опубликовать его в сентябре.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Marihuana
28 марта
19:44
1931
Общество
Полиция в Чехии обнаружила подземный цех для выращивания марихуаны
Marijuana-leaf-5315554_960_720
13 декабря
11:25
2925
Общество
Новое правительство Чехии хочет смягчить штрафы за хранение конопли
_________________420on__11_
05 апреля
15:24
5682
Общество
Жителю Чехии грозит 8 лет тюрьмы за выращивание марихуаны
Marihuana
26 января
23:26
7084
Общество
Палата депутатов Чешской Республики отказалась от идеи легализации марихуаны
Последние новости:
Untitled_design__7_
13 июня
15:38
1
Общество
Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща
Untitled_design__5_
13 июня
14:29
185
Общество
Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники
Untitled_design__3_
13 июня
13:48
666
Общество
Сенат Чехии рассматривает ужесточение правил для беженцев из Украины. Голосование состоится на этой неделе
Untitled_design__2_
13 июня
13:32
112
Общество
Статистика: 70% погибших велосипедистов в Чехии были без шлема. Шлем обязателен и для поездок на самокате
Hypoteka
13 июня
13:15
371
Экономика
Конец дешевой ипотеки станет шоком для тысяч людей в Чехии
Untitled_design__1_
13 июня
13:05
137
Общество
Транспортная система Праги расширяется по всему Среднечешскому краю. Уже добавляют новые маршруты
1761827-13445543_10207985446967923_1346053978761815046_n
13 июня
11:56
281
Общество
На востоке Чехии ожидаются сильные грозы
02627937
13 июня
10:23
311
Общество
Население Чехии в первом квартале 2022 года увеличилось. Без миграции все было бы иначе.
12739ef8100b344c8f8e7a5657ff0008_resize_1080_608_
13 июня
09:48
898
Общество
Чешские отельеры радуются. Даже без русских и китайцев гостиницы заполняются быстрее, чем до ковида
Size4-16550497699152-231-motorkar-na-klatovsku-usmrtil-prechazejici-dite-dalsi-jezdec-na-motorce-zahynul-na-domazlicku
13 июня
08:38
674
Общество
Мотоциклист в Чехии сбил восьмилетнего мальчика, ребенок скончался от полученных травм


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода