Транспортная система Праги расширяется по всему Среднечешскому краю. Уже добавляют новые маршруты

С сегодняшнего дня начнутся изменения в Пражской интегрированной транспортной системе. Компания охватит районы, в которые она раньше не ездила, и скорректирует некоторые маршруты. Новинкой является, например, возможность добраться до Орлицкой плотины по единому билету.

PID расширяет свою деятельность в районах, которые еще не попали в сеть перевозчика. Единый тариф теперь будет действовать в Бржезницком и Красногорском районах Пршибрамского края, а также в районе Чаславска. Территориальная интеграция должна быть завершена в конце этого года. Все пассажиры смогут использовать единый билет на все виды транспорта. Интеграция также должна обеспечивать непрерывность отдельных маршрутов. Таким образом, маршрут до Орлика облегчит путешествие, например, для купания. Пассажиры теперь смогут добраться до Орлицкой плотины по единому билету.

Пражский интегрированный транспорт в настоящее время использует 12 тарифных территорий, которые охватывают около 1300 городов с населением в три миллиона человек. Он объединяет 36 перевозчиков, которые эксплуатируют более 15 000 автобусов почти с таким же количеством остановок.



Источник: prazska.drbna.cz

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