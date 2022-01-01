Сенат Чехии рассматривает ужесточение правил для беженцев из Украины. Голосование состоится на этой неделе

На этой неделе Сенат утвердит более строгие правила оказания поддержки беженцам из Украины, покинувшим свою страну из-за российской агрессии. Это следует из повестки дня верхней палаты. Правительство продвигает предложение в ускоренном режиме. Заседание Сената состоится в среду, накануне проект обсудят комитеты Сената.

Поправка призвана ограничить гуманитарные льготы

Поправка к закону под названием lex Ukraine предусматривает, что украинские беженцы с бесплатным проживанием, питанием и предметами первой необходимости больше не будут получать гуманитарную помощь в размере пяти тысяч. Кроме того, со второго месяца поддержка будет привязана к постоянному проживанию в Чехии, что призвано предотвратить так называемый «туризм за пособиями». Поправка также регулирует, например, медицинское страхование беженцев и пособие для домохозяйств, где беженцы проживают бесплатно. Согласно утвержденной парламентской версии, государство будет покрывать медицинскую страховку беженцев максимум на 150 дней, кроме детей и пожилых людей.

Беженцы получают поддержку в размере 5000 крон на приобретение предметов первой необходимости для начала жизни в Чехии за месяц, в котором они получили визу для защиты. Они могут далее продлять ее на пять месяцев, если докажут, что им это нужно. Однако поправка ужесточает текущие условия.

Кроме того, служба занятости сможет попросить заявителя явиться в отделение, чтобы доказать любое право на поддержку. Обычно беженец должен прибыть в течение восьми дней, иначе управление отклонит заявление.

Согласно поправке, даже те поставщики жилья, чьи беженцы сами оплачивают потребление газа и электроэнергии, получат право на солидарный взнос домохозяйствам за бесплатное размещение украинских беженцев.

Поправка также прямо отказывается от временной защиты для тех, у кого уже есть гражданство Евросоюза. Она увеличит срок рассмотрения заявления о предоставлении временной защиты до 60 дней и, наоборот, сократит срок, в течение которого беженец должен сообщить о смене места жительства, с 15 дней до трех дней. По нововведению заявители на временную защиту из Украины должны будут доказать, что им предоставлено жилье, если у них нет жилья, предоставленного областным центром помощи. Поправка будет оценена конституционно-правовым и иностранным комитетами до одобрения верхней палатой.



Источник: prazska.drbna.cz

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