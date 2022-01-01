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Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща

Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща

Партнер рубрики:
13 июня
15:38
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Клиенты смогут снимать деньги в любом банкомате без дополнительных комиссий, а сокращение числа банкоматов пойдет на пользу окружающей среде.

Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща

В чешских торговых центрах и магазинах нередко можно увидеть несколько банкоматов, выстроенных в ряд. Это потому, что каждый банк имеет свою собственную сеть. Хотя клиенты могут использовать любой банкомат, комиссия будет отличаться в «чужом» банкомате будет выше.

Такая ситуация может начать меняться, поскольку Komerční banka выступил с инициативой по сотрудничеству банков в совместном использовании сети банкоматов. Это означало бы, что потребуется только один банкомат, которым могли бы пользоваться клиенты всех участвующих банков на тех же условиях, как если бы банкомат принадлежал их банку. Помимо того, что это будет удобнее для клиентов, более экологично и лучше для окружающей среды. Сократится количество поездок для обслуживания и складирования, а также снизится потребление электроэнергии. 

«Мы обращаемся к вам, чтобы сделать что-то вместе для всех наших клиентов и для нашей планеты. Одни банкоматы на всех! Только представьте себе. Люди смогут снимать деньги в имеющихся банкоматах без дополнительных комиссий. Нам не нужно будет обеспечивать эксплуатацию, техническое обслуживание, электричество, подключение для передачи данных или безопасность… Короче говоря, все, что нужно каждому из четырех банкоматов, стоящих рядом в торговом центре», — говорится в заявлении KB. 

Пока к проекту присоединился Moneta Money Bank. Air Bank, Česká spořitelna и Raiffeisenbank проявили интерес. Представитель UniCredit Bank заявил, что банк открыт для инициатив, которые отвечают потребностям клиентов и положительно влияют на окружающую среду. Напротив, Československá obchodní banka (ČSOB) и Fio Banka заявили, что не планируют присоединяться.

В конце прошлого года доля рынка KB в Чешской Республике составляла 15% с 860 банкоматами. Moneta управляет 560 банкоматами. Air Bank заявил, что хочет расширить свою сеть из 370 банкоматов, и начал переговоры, как только узнал о проекте. 

Česká spořitelna, которая управляет 1780 банкоматами, заявила, что открыта для переговоров. Райффайзенбанк ответил, что его клиенты уже могут бесплатно снимать деньги в банкоматах любого банка в Чешской Республике. 

Согласно исследованию, проведенному для KB, 39 процентов людей считают излишним иметь два или более банкоматов вместе, а 95 процентов хотели бы, чтобы все банкоматы работали одинаково для всех пользователей, независимо от того, к какому банку они принадлежат. Опрос, проведенный в начале июня, показал, что до 79 процентов людей считают покрытие банкоматов в Чешской Республике достаточным, а 68 процентов респондентов в основном используют банкоматы своего банка для снятия наличных. В то время как 79 процентов заявили, что важно иметь банкомат их банка в своем районе, только 28 процентов считают, что каждый банк должен иметь свой собственный банкомат. 

«Результаты опроса подтверждают нашу уверенность в том, что мы встали на правильный путь. Мы воспринимаем сотрудничество в области совместного использования сети банкоматов с другими банками на рынке как необходимое не только для повышения комфорта клиентов и расширения услуг, но и как еще один шаг к более экологичному подходу к управлению финансами», — сказала Йитка Хаубова от KB.
 

Источник: expats.cz

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