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Полиция Чехии расследует смерть родителей и ребенка в семейном доме

Полиция Чехии расследует смерть родителей и ребенка в семейном доме

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420on.cz
14 июня
08:53
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По информации с места преступления мужчина, член местного охотничьего объединения, застрелил свою жену и сына, а затем покончил жизнь самоубийством.

Полиция Чехии расследует смерть родителей и ребенка в семейном доме

Семейная трагедия произошла в понедельник днем ​​в деревне Яворнице недалеко от Рыхнова-над-Кнежной. Здесь погибли мужчина и женщина в возрасте около 30-ти лет, а также их четырехлетний сын. Полиция, обнаружившая в доме семьи три трупа, пока не подтвердила информацию из достоверного источника.

«Мы опубликуем информацию во вторник», — пообещала Ива Кормошова, пресс-секретарь региональной полиции Градца Кралове, добавив, что полиция расследует дело как насильственную смерть.

Местные жители считали молодую семью совершенно беспроблемной. Говорили, что он был профессиональным военным, недавно вернувшимся из-за границы.

«Они были порядочными, совершенно беспроблемными людьми. Действительно, никто не ожидал, что у них могут возникнуть какие-то серьезные проблемы друг с другом, которые в итоге могут вылиться в такую ​​трагедию, которая действительно потрясла поселок», — рассказал мужчина, который часто контактировал с этой семьей.

«Недавно они построили хороший семейный дом рядом со своими самыми близкими родственниками, и все вроде бы было хорошо. Как и многие другие люди в селе, я не могу этого объяснить», — добавил близкий знакомый погибшей семьи.

«Я знал его почти с раннего детства. Он вырос здесь. Мальчик ходил в детский сад Яворнице», — добавил один из жителей Яворнице.

Источник: novinky.cz



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