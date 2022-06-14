Двухлетнюю девочку в Чехии спасатели снимали с подоконника на четвертом этаже, ее пьяный отец спал

В чешском городе Пльзень в среду около девяти часов вечера спасатели приехали на улицу Забельска, где в окне четвертого этажа панельного дома сидела двухлетняя девочка. В конце концов пожарным удалось доставить ее в безопасное место. В это время ее пьяный отец крепко спал.

«Наша бригада прибыла первой. Водитель встал под окном, чтобы в случае падения поймать девочку», — сказала Мария Свободова, пресс-секретарь скорой помощи в Пльзене.

«Он пытался успокоить ее, чтобы она не двигалась. Затем полицейские подошли к квартире, однако открывать ее силой не стали. Был риск, что ребенок испугается и выпадет из окна», — добавила она.

В конце концов девочку сняли пожарные с помощью специальной лестницы.

У отца тест на наличие алкоголя в крови показал 2,5 промилле. В квартире спал еще один маленький ребенок. Оба ребенка были переданы бабушке, а социальный работник вызвал полицию.

«Мы расследуем все обстоятельства дела», — заявила пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова.

Источник: novinky.cz