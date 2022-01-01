Жаркие выходные в Чехии: температура поднимется до 36 градусов

На выходных температура достигает 36 градусов, поэтому нас ожидают самые жаркие дни в июне. Об этом сообщила метеоролог Дагмар Хонсова. По ее словам, во вторник температура снова начнет снижаться.

Такая жара будет стрессовой для человеческого организма.

«В полдень желательно не находиться под прямыми солнечными лучами, нужно обязательно надеть головной убор и солнцезащитные очки, а также пить больше жидкости», — добавила она.

По словам метеоролога жара начнёт спадать во вторник на следующей неделе — 21 июня.

После этого четверга, когда выпал град, в пятницу нас ждет солнечный день. Будет ясно до переменной облачности. Дневная температура составит от 23 до 27 ° C.

В субботу также будет переменная облачность. Утренняя температура опустится до 17-13 градусов, однако дневные температуры достигнут 36 градусов по Цельсию.

Переменная облачность будет наблюдаться и в воскресенье, а во второй половине дня будет облачно, возможны ливни или грозы, которые могут быть исключительно сильными. Утренняя температура понизится до 15°С. Дневные температуры снова поднимутся до 36 градусов.

В понедельник — переменная облачность, местами дождь с ливнями или грозами. Дневная температура от 29 до 33°С, иногда до 35°С.

Похолодание начнется во вторник, когда будет преимущественно облачно, местами дождь с ливнями или грозами. Температура поднимается до 27 градусов, на юго-востоке территории может достигнуть 30 градусов.

Так же будет облачно и в среду, местами можно ожидать дождь с ливнями или грозами. Облака будут постепенно уменьшаться. Дневная температура составит 20-25°C.





Источник: prazska.drbna.cz

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