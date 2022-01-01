Жаркие выходные в Чехии: температура поднимется до 36 градусов

Такая жара будет стрессовой для человеческого организма.
«В полдень желательно не находиться под прямыми солнечными лучами, нужно обязательно надеть головной убор и солнцезащитные очки, а также пить больше жидкости», — добавила она.
По словам метеоролога жара начнёт спадать во вторник на следующей неделе — 21 июня.
После этого четверга, когда выпал град, в пятницу нас ждет солнечный день. Будет ясно до переменной облачности. Дневная температура составит от 23 до 27 ° C.
В субботу также будет переменная облачность. Утренняя температура опустится до 17-13 градусов, однако дневные температуры достигнут 36 градусов по Цельсию.
Переменная облачность будет наблюдаться и в воскресенье, а во второй половине дня будет облачно, возможны ливни или грозы, которые могут быть исключительно сильными. Утренняя температура понизится до 15°С. Дневные температуры снова поднимутся до 36 градусов.
В понедельник — переменная облачность, местами дождь с ливнями или грозами. Дневная температура от 29 до 33°С, иногда до 35°С.
Похолодание начнется во вторник, когда будет преимущественно облачно, местами дождь с ливнями или грозами. Температура поднимается до 27 градусов, на юго-востоке территории может достигнуть 30 градусов.
Так же будет облачно и в среду, местами можно ожидать дождь с ливнями или грозами. Облака будут постепенно уменьшаться. Дневная температура составит 20-25°C.
Источник: prazska.drbna.cz
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