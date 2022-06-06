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Мужчина умер после прогулки по самому высокому пешеходному мосту в Чехии

Мужчина умер после прогулки по самому высокому пешеходному мосту в Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
18 июня
19:19
421
Взрослый мужчина скончался в четверг в горной местности Долни Морава, недалеко от пешеходного моста Sky Bridge 721. Как сообщает TN.cz, ему удалось пересечь самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, но затем он упал и умер. Спасатели говорят, что у него остановилось сердце.

Мужчина умер после прогулки по самому высокому пешеходному мосту в Чехии

Мост открыли 13 мая. Имея длину 721 метр, он превосходит самый длинный подвесной пешеходный мост, который находится в Португалии, длиной 516 метров. Билеты продаются на строго выделенные интервалы времени. За первый месяц с момента открытия самого длинного подвесного моста в мире Sky Bridge 721 его посетили 45 000 человек. 

В четверг 57-летний мужчина также решил покорить знаменитый пешеходный мост.

«Вчера в горном районе Долни Морава, недалеко от пешеходного моста  Sky Bridge, вчера у взрослого мужчины произошла внезапная остановка сердца», — сообщила пресс-секретарь службы спасения Алена Кисиала.

На место немедленно выехали два экипажа спасателей из Пардубицкого края, из Градца Кралове вылетел спасательный вертолет. Однако мужчину спасти не удалось. К сожалению, несмотря на все усилия спасателей, пациент скончался.

По словам спасателей, свою роль могли сыграть несколько факторов. «Было очень жарко. Когда идешь по пешеходному мосту, определенно ощущается физическая нагрузка и адреналин», — сказала она TN.cz.

Когда мужчина потерял сознание, находившиеся рядом туристы — по профессии медработники — сразу стали оказывать ему первую помощь. Спасатели пытались реанимировать мужчину в течение часа. Однако бой за свою жизнь мужчина проиграл. 

Источник: nova



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