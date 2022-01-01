В Чехии разбился спортивный самолет, пилот погиб

Полиция ищет свидетелей крушения небольшого самолета в Бланско в середине июня. По ее словам, на борту находились трое парашютистов и пилот. Все успели выпрыгнуть до падения самолета, но пилот не смог выполнить маневр и погиб.

Самолет разбился в минувшую субботу в поле возле Боржитова в районе Бланенско. Это был тренировочный полет, во время которого, однако, по неизвестным причинам произошла авиакатастрофа.

«Во время полета все трое парашютистов и плот успели выпрыгнуть. Однако более сложный маневр пилоту удалось осуществить слишком поздно. Парашют уже не мог его спасти из-за небольшой высоты», — сказал представитель полиции Павел Шваб.

Полиция опубликовала аэрофотосъемку расследования аварии и заявила, что ищет свидетелей, у которых может быть видеозапись или которые видели аварию. Информацию можно сообщить по телефону 158.

Представитель спасательной службы Микаэла Бот тогда заявила, что до прибытия спасателей в результате аварии погиб один человек. «К сожалению, мы не смогли ему помочь. Затем мы оказали помощь пациенту с травмами средней степени тяжести. После лечения мы доставили его на вертолете в Университетскую клинику Брно», — сказала Ботова.

Источник: novinky.cz

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