В центре Праги полицейские забрали у женщины сову, которую она предлагала туристам

Иностранка предлагала туристам взять сову на руку и сфотографироваться с ней, а затем требовала от них оплаты.

В субботу днем ​​полицейский патруль заметил женщину на Староместской площади, предлагающую прохожим сову-сипуху за определенную плату. Сипуха — исчезающий вид совы, находящийся под охраной. К тому же это ночное животное, которое не терпит городской суеты. Сову принуждали к действиям, превышающим ее силы по физическому состоянию и биологическим возможностям. Кроме того, 20-летняя женщина не смогла предоставить каких-либо достоверных доказательств владения животным, а также документов, необходимых для работы с животным.

Ввиду совпадения нескольких правонарушений, в том числе подозрения в жестоком обращении с животными, патруль отобрал сову у женщины. Женщина неоднократно игнорировала призывы сотрудников полиции к сотрудничеству, а также начала активно защищаться, поэтому патруль применил принудительные меры. Сова была передана на попечение спасательной станции. Чешская экологическая инспекция теперь примет решение о ее будущем. Правонарушениями в отношении женщины будут заниматься административные органы.

Источник: facebook.com

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