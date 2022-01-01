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В Чехии мужчина выманил у людей в общей сложности 13 миллионов крон и проиграл все на ставках

В Чехии мужчина выманил у людей в общей сложности 13 миллионов крон и проиграл все на ставках

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
21 июня
15:07
244
Следователи по уголовным делам из Градце-Кралове предъявили обвинение 45-летнему мужчине из Либерца. За 7 лет он выманил у шести знакомых в общей сложности 13 миллионов крон. Люди, с которыми он познакомился случайно, думали, что ему нужны деньги для получения швейцарского наследства. Тем временем он проигрывал все деньги на ставках. Полиции не удалось вернуть ни кроны.

В Чехии мужчина выманил у людей в общей сложности 13 миллионов крон и проиграл все на ставках

«Он рассказал им, что в детстве был усыновлен гражданами Швейцарии и теперь должен унаследовать от них недвижимость. Другим людям он говорил, что должен получить наследство от своего дяди из Швейцарии», — рассказала пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

Только в конце апреля прошлого года у одной из жертв (42 года), которая одолжила ему 9,3 миллиона крон, лопнуло терпение и она заявила на него полицию. Затем полицейские вышли еще на пятерых пострадавших.

«Выяснилось также, что кто-то из жертв открыл на себя счет, к которому имел доступ мошенник. Счётом он распоряжался самостоятельно, туда же приходили деньги от других обманутых людей. На свой собственный счет он не мог получать переводы, поскольку против него велось 34 процесса взыскания долга на сумму до трех миллионов крон. Он никогда не платил никаких обязательных платежей госучреждениям, не оплачивал телефонный тариф и долги», — добавила Кормошова.

Сейчас мошенник находится под стражей. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

 

Источник: novinky.cz

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