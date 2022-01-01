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В Чехии возрос риск пожаров. На северо-западе страны будет жарко

В Чехии возрос риск пожаров. На северо-западе страны будет жарко

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anastasiia-kn
22 июня
14:39
380
Из-за засухи снова возрос риск возникновения пожаров, а на северо-запад Чехии к пятнице снова придёт 30-градусная жара. В ближайшее время дожди ожидаются только в Южночешском и Пльзеньском краях, где днем, вечером и ночью местами пройдут сильные грозы. Об этом на своем сайте сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

В Чехии возрос риск пожаров. На северо-западе страны будет жарко

Сильные грозы ожидаются на Шумаве и в Новоградских горах. По словам метеорологов, грозы переместятся на юго-восток, затем на юг и могут сопровождаться в основном проливными дождями с кратковременными осадками около 30 миллиметров.

За исключением этих дождливых районов и Моравско-Силезского края, в остальных регионах Чешской Республики до дальнейшего уведомления существует опасность пожаров из-за засухи и жары. Метеорологи предупреждают, что в этот период не следует разводить огонь на природе, особенно в лесу, а также жечь траву или бросать окурки на землю.

Жителям Усти-над-Лабемского края и юго-запада Либерецкого края предстоят жаркие дни к концу рабочей недели. «Дневные максимальные температуры превысят 31 градус по Цельсию», — добавили метеорологи. Учитывая ожидаемые высокие температуры, они предупреждают об опасности перегрева и обезвоживания. Людям рекомендуется пить достаточное количество жидкости, желательно несладких безалкогольных напитков и минеральную воду, а также снизить физическую активность в полдень и днем.

Источник: ceskenoviny.cz

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