Прага готовится к отказу от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года

Вероника Вресионова (ODS), член Европарламента, направила журналистам новость о том, что Гражданские демократы принципиально отвергают шаги по запрету двигателей внутреннего сгорания с 2035 года, которые должны быть обсуждены на заседаниях Совета Европейского Союза и Европейской комиссии. Заместитель мэра по транспорту Адам Шейнхерр (Praha sobě) прокомментировал, как Прага готовится к возможному запрету двигателей внутреннего сгорания.

«Меня беспокоит нехватка электроэнергии»

«Я не голосовал за запрет продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и считаю это плохим решением. Запрет ограничит доступность легковых автомобилей для граждан и окажет значительное негативное влияние на всю чешскую экономику. К сожалению, ставка на одну карту — электромобильность — нам не окупится», — заявила в репортаже для журналистов депутат Европарламента Вероника Вреционова. Вреционова согласилась, что выбор электричества вместо двигателей внутреннего сгорания — это правильный путь, например, в условиях города, чтобы очистить воздух и снизить уровень шума. Она добавила, что её беспокоит именно нехватка электроэнергии и необходимость её где-то брать.

«Мы пытаемся обеспечить адекватную подготовку Праги к этим изменениям в сфере индивидуального автомобильного транспорта»

С 2035 года, по словам заместителя мэра по транспорту Адама Шейнхерра, решение о прекращении производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания было весьма ожидаемо, особенно в связи с международными обязательствами и растущим давлением по прекращению выбросов двуокиси углерода и других вредных веществ.

«Прага разработала Стратегию поддержки альтернативных способов передвижения. В тесном сотрудничестве с транспортной компанией мы работаем над электрификацией линий общественного транспорта и внедрением электробусов. Для этого необходимо осознать, что железнодорожный транспорт, т. е. метро, ​​трамваи и железная дорога, уже занимает значительную долю в пассажирских перевозках. Также мы работаем над созданием сети зарядных станций, над возможностью подзарядки от уличного освещения и изменениями в сфере логистики. Другими словами, мы пытаемся обеспечить адекватную подготовку Праги к этому изменению в сфере индивидуального автомобильного транспорта», — сказал Адам Шейнхерр.

Источник: prazska.drbna.cz

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