Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В некоторых чешских прудах запретили купаться. Вода там становится все хуже из-за цианобактерий

В некоторых чешских прудах запретили купаться. Вода там становится все хуже из-за цианобактерий

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 июля
12:53
603
Из-за высоких температур вода в некоторых прудах и природных бассейнах в Чехии начинает портиться, кое-где гигиенисты уже не рекомендуют или запрещают купаться из-за цианобактерий.

В некоторых чешских прудах запретили купаться. Вода там становится все хуже из-за цианобактерий

«Некоторые виды цианобактерий также могут производить различные ядовитые вещества, которые впоследствии могут вызывать проблемы с кишечником и желудком, головные боли, а также более серьезные проблемы с печенью», — сказал представитель гигиенистов Алеш Котрла. Напомним, что недавно из-за резкого сокращения количества кислорода вследствие размножения цианобактерий погибло несколько десятков тонн рыб.

На севере Чехии, по словам гигиенистов, цианобактерии ухудшили качество воды, например, в озере Мах возле Докса в Ческолипске и в пруду Бажантник возле автомобильной стоянки в Седмигорках в Чешском рае. Сейчас даже вода в озере Хмеларж в Литомержике не соответствует гигиеническим требованиям, а купание в ней представляет опасность для здоровья. Существует несколько повышенная вероятность развития проблем со здоровьем после купания в бассейне в Хабаржовицах в Устецке. Гигиенисты советуют людям принимать душ после пребывания в воде. То же самое следует делать и после купания в Оборском пруду возле Йинолича в Йичинске. Купальный сезон завершился неделю назад из-за плохого качества воды в открытом бассейне в Дольче под Трутновом, но зона отдыха работает до сих пор.

В Пардубицком крае гигиенисты не рекомендуют купаться в пруду Росничка в Свитавске.

Из семи контролируемых природных водоёмов в Праге худшую оценку гигиенистов получил Джбан. Напротив, согласно данным на их веб-сайте, биотоп Радотин, водохранилище Дивока Шарка и биотоп Лготка в Праге 4 пока имеют самое высокое качество воды.

В Среднечешском крае ухудшилось качество воды и в водоёме Выжловка. В трех местах, на Пильском рыбнике, в Жупаницах в Пршибрамском крае и на озере Остра в Нимбурском крае, вода не рекомендуется для купания людям с повышенной чувствительностью и детям. Всем остальным после купания следует принять душ.

В западной Чехии специалисты не рекомендуют купаться в плотине Ческа-Удоли недалеко от Пльзеня. Ухудшилась вода и в верхней части Грахолуского водохранилища, как сообщает гидробиолог Йиндржих Дурас, следящий за качеством воды.

На юге Богемии уже месяц действует запрет на купание под Подольском у Орлицкой плотины, где, в том числе, были превышены лимиты третьей степени по цианобактериям и хлорофиллу. 

Ухудшилось качество воды в Орлике возле автостоянки Радава и Станьковском рыбнике в Йиндржихоградеке. В обоих местах у некоторых людей после купания могут быть проблемы со здоровьем, поэтому гигиенисты рекомендуют после купания принимать душ.

Из-за высокого содержания цианобактерий в Высочине гигиенисты продлили запрет на купание в водохранилище Седлице в районе Пельгржимов и в пруду Кахличка в районе Гавличкув-Брод. По их словам, вода там опасна для здоровья человека.

В соседнем Южноморавском крае гигиенисты еще не запретили купание ни в одном из контролируемых природных водоемов. Однако вода в Брненском водохранилище и природном бассейне в Выровицах в Зноймо ухудшилась, но купаться там все еще можно.

С другой стороны, в Моравско-Силезском крае гигиенисты запретили купание в пруду Под Градем в Богушове в районе Брунтал. Богуминское Калишово озеро также не подходит для купания.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
09 июня
11:55
18516
Общество
Бассейны под открытым небом: где в Праге искупаться и позагорать
Assets
08 июня
12:23
33120
Общество
Самые красивые водоемы для купания в часе езды от Праги
Assets
14 мая
09:36
9685
Путешествия
Природные водоёмы Праги, где можно плавать и загорать
Assets
17 января
11:41
5572
Общество
Самые красивые зимние водопады в Чехии
Последние новости:
Assets
22 июля
17:39
222
Общество
В чешском озере Хмеларж в Уштеке утонул ребенок
Assets
22 июля
16:28
425
Общество
В Праге из-за солнечных панелей загорелись крыши трех домов
Assets
22 июля
14:26
302
Политика
Более 398 тысяч беженцев из Украины получили временную защиту в Чехии
Assets
22 июля
11:39
789
Политика
Сегодня в Праге состоится открытие «Форума свободных народов России»
Assets
22 июля
11:13
550
Общество
В Чехии мужчина добывал биткойны на компьютерах прямо в магазинах электроники
Assets
21 июля
16:53
2714
Культура
Куда пойти с 22 по 29 июля: фестивали, экскурсии и шоу в Чехии
Assets
21 июля
14:45
1020
Общество
В Бржецлавске погибло несколько десятков тонн рыбы
Assets
21 июля
10:54
1947
Общество
Извращенец в пражском метро снимает женщин на камеру. Он незаметно подсовывает телефон под юбки
Assets
20 июля
16:05
2397
Общество
ВИДЕО: Мать оставила маленькую дочь в нагретой машине. Чешские полицейские выбили окно и спасли ребёнка
Assets
20 июля
14:54
642
Общество
Жара пришла не только в Чехию — в Британии зафиксировали аномальных 40 градусов тепла


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы