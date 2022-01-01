В некоторых чешских прудах запретили купаться. Вода там становится все хуже из-за цианобактерий

Из-за высоких температур вода в некоторых прудах и природных бассейнах в Чехии начинает портиться, кое-где гигиенисты уже не рекомендуют или запрещают купаться из-за цианобактерий.

«Некоторые виды цианобактерий также могут производить различные ядовитые вещества, которые впоследствии могут вызывать проблемы с кишечником и желудком, головные боли, а также более серьезные проблемы с печенью», — сказал представитель гигиенистов Алеш Котрла. Напомним, что недавно из-за резкого сокращения количества кислорода вследствие размножения цианобактерий погибло несколько десятков тонн рыб.

На севере Чехии, по словам гигиенистов, цианобактерии ухудшили качество воды, например, в озере Мах возле Докса в Ческолипске и в пруду Бажантник возле автомобильной стоянки в Седмигорках в Чешском рае. Сейчас даже вода в озере Хмеларж в Литомержике не соответствует гигиеническим требованиям, а купание в ней представляет опасность для здоровья. Существует несколько повышенная вероятность развития проблем со здоровьем после купания в бассейне в Хабаржовицах в Устецке. Гигиенисты советуют людям принимать душ после пребывания в воде. То же самое следует делать и после купания в Оборском пруду возле Йинолича в Йичинске. Купальный сезон завершился неделю назад из-за плохого качества воды в открытом бассейне в Дольче под Трутновом, но зона отдыха работает до сих пор.

В Пардубицком крае гигиенисты не рекомендуют купаться в пруду Росничка в Свитавске.

Из семи контролируемых природных водоёмов в Праге худшую оценку гигиенистов получил Джбан. Напротив, согласно данным на их веб-сайте, биотоп Радотин, водохранилище Дивока Шарка и биотоп Лготка в Праге 4 пока имеют самое высокое качество воды.

В Среднечешском крае ухудшилось качество воды и в водоёме Выжловка. В трех местах, на Пильском рыбнике, в Жупаницах в Пршибрамском крае и на озере Остра в Нимбурском крае, вода не рекомендуется для купания людям с повышенной чувствительностью и детям. Всем остальным после купания следует принять душ.

В западной Чехии специалисты не рекомендуют купаться в плотине Ческа-Удоли недалеко от Пльзеня. Ухудшилась вода и в верхней части Грахолуского водохранилища, как сообщает гидробиолог Йиндржих Дурас, следящий за качеством воды.

На юге Богемии уже месяц действует запрет на купание под Подольском у Орлицкой плотины, где, в том числе, были превышены лимиты третьей степени по цианобактериям и хлорофиллу.

Ухудшилось качество воды в Орлике возле автостоянки Радава и Станьковском рыбнике в Йиндржихоградеке. В обоих местах у некоторых людей после купания могут быть проблемы со здоровьем, поэтому гигиенисты рекомендуют после купания принимать душ.

Из-за высокого содержания цианобактерий в Высочине гигиенисты продлили запрет на купание в водохранилище Седлице в районе Пельгржимов и в пруду Кахличка в районе Гавличкув-Брод. По их словам, вода там опасна для здоровья человека.

В соседнем Южноморавском крае гигиенисты еще не запретили купание ни в одном из контролируемых природных водоемов. Однако вода в Брненском водохранилище и природном бассейне в Выровицах в Зноймо ухудшилась, но купаться там все еще можно.

С другой стороны, в Моравско-Силезском крае гигиенисты запретили купание в пруду Под Градем в Богушове в районе Брунтал. Богуминское Калишово озеро также не подходит для купания.

Источник: ceskenoviny.cz

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