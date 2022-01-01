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В школах большинства регионов Чехии есть места для украинских детей. В некоторых городах создали специальные классы

В школах большинства регионов Чехии есть места для украинских детей. В некоторых городах создали специальные классы

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
24 августа
15:10
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В сентябре по всей стране десятки тысяч украинских детей пойдут в детские сады, начальные и средние школы. Кто-то из них уже успел проучиться в чешских учебных учреждениях еще в прошлом учебном году после того, как покинул Украину, но кто-то пойдёт в чешскую школу впервые. Школы, муниципалитеты и министерство образования предоставят точные цифры в сентябре. В большинстве регионов вместимости школ, вероятно, будет достаточно, и дети будут включены в обычные классы. Там, где мало мест, особенно в центральной Богемии или Праге, создали специальные классы и адаптационные группы. Министр образования Владимир Балаш (STAN) прибыл в Киев, чтобы обсудить помощь украинским школьникам и студентам в Чехии. Он также встретится со своим украинским коллегой Сергеем Шкарлетом.

В школах большинства регионов Чехии есть места для украинских детей. В некоторых городах создали специальные классы

Около 57 000 учеников из Украины записались в школы в Чешской Республике на новый учебный год, сообщил Балаш на прошлой неделе. Первоначальная оценка составляла до 130 000, но более точная цифра будет известна в сентябре.

Чтобы лучше интегрировать беженцев в чешские школы, весной начали действовать адаптационные группы, где украинские дети могли познакомиться с чешскими реалиями, найти новых друзей и выучить чешский язык. С сентября количество групп уменьшится. В министерстве рассчитывают, что к декабрю количество организаторов курсов будет составлять до 150 (в июле их было около 400).

В ведомстве подсчитают, сколько беженцев прошло через группы за полгода с начала российского вторжения в Украину, к концу октября. Например, в начальных школах Ческе-Будейовиц учащиеся из Украины составляют лишь небольшую часть. Школы в городе посещают около 9500 детей, ожидают, что около 500 из них составят украинские беженцы. Точные цифры городское руководство получит во второй половине сентября. Треть из пятисот украинских детей учатся в так называемых адаптационных классах. 

Около 360 детей из Украины осенью пойдут в начальные школы Пардубице. Примерно половина уже посещала их в прошлом учебном году. Мест в детских садах города не хватает. 

Примерно 600 учеников должны пойти в начальные и средние школы Краловецкого края в сентябре. «Мы не предполагаем, что заявленное количество украинских детей вызовет проблемы со вместимостью школ в регионе», — сказал представитель администрации губернатора Дэн Лехманн. 

В детских садах, начальных и средних школах Пльзеньского края также достаточно мест для украинских детей, школьников и студентов. 

В Либерецком крае пока не ясно, сколько украинских детей пойдут в школу 1 сентября. В июле в области было зарегистрировано 2390 человек, но остальные еще регистрируются, а другие уехали. Однако, по предварительным оценкам, вместимости начальных и средних школ должно хватить для всех желающих, а кое-где готовы увеличить количество мест в случае необходимости. Несколько хуже обстоит дело там, где и до кризиса с беженцами часто не было мест для детей. 

С сентября более 6200 украинских учеников должны приступить к обучению в начальных школах Среднечешского края. В это число входят дети, которые продолжат обучение с предыдущего учебного года, а также принятые после июньской регистрации. Фактическая цифра, как и в других местах, станет известна только после начала учебного года. В некоторых городах из-за переполненности школ для украинских детей отведены отдельные классы в отдельных зданиях (не в самих школах).

На Высочине в прошлом учебном году в детские сады и начальные школы было принято 1630 украинских детей. На следующий учебный год в начальные школы было зачислено более 400 детей. В итоге 156 из них были приняты в детские сады и 315 в начальные школы, а некоторых записали и после установленного времени на регистрацию.

«Но мы уже знаем, что некоторые семьи сменили место жительства во время каникул, поэтому их дети точно не будут ходить в школу по месту регистрации», — сказала региональный пресс-секретарь Йитка Сватошова. 

В начале сентября несколько сотен украинских школьников сядут за парты начальных школ и в Оломоуцком крае. Большая часть из них будет посещать школы в Оломоуце, где ожидается около 300 детей. Цифры могут измениться в начале учебного года, но вместимости еще достаточно. 

Моравско-силезские начальные школы обычно включают детей украинских военных беженцев в обычные классы, а не создают отдельные. По словам учителей, в особенности маленькие дети очень быстро освоили основы чешского языка и без особых проблем занимаются на уроках с учителем чешского языка. 

Некоторые школы уже сообщали о проблемах с вместимостью в прошлом учебном году из-за интеграции беженцев. В таком случае специальный закон разрешал начальным школам подавать заявки на увеличение вместимости без заключений гигиенистов или строительных управлений максимум до 34 учеников в классе и 28 детей в детсадах. Если для детей не хватает мест в обычных классах, также можно создать отдельные классы для украинских беженцев. 
 

Источник: ceskenoviny.cz

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