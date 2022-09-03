Чешские дети проводят несколько часов в день в социальных сетях. Большинство родителей этого не замечают

Каждый пятый ребенок в Чешской Республике ссорится со своими родителями из-за онлайн-мира, чаще всего из-за того, что много времени проводит в Интернете. Чешские дети тратят на это несколько часов в день.

Три и более часов в онлайн-мире для половины чешских детей — это само собой разумеющееся. Пятая часть детей находится в сети даже по пять и более часов в день, несмотря на то, что у них может развиться сильная зависимость от Интернета. Это основано на августовском опросе Generali Česká pojišťovna, в котором приняли участие 805 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

И наоборот, согласно опросу, 3,7% детей проводят в Интернете менее часа. Обычное онлайн-развлечение — это социальные сети, которые всеми возможными способами пытаются привлечь внимание детей.

«Популярность социальных сетей растет, поскольку время, необходимое для привлечения внимания людей, сокращается. Они будут потреблять больше за меньшее время. Можно даже сказать, что секунда — это новая минута», — говорит Ян Марек, пресс-секретарь Generali Česká pojišťovna.

И именно на это делает ставку быстрорастущее приложение TikTok. Эта социальная сеть, основанная на обмене короткими видеороликами, не позволяла своим пользователям записывать видео продолжительностью более 15 секунд до 2020 года. Теперь дети на TikTok могут снимать видео продолжительностью до одной минуты и загружать видео продолжительностью до трех минут.

TikTok в настоящее время является второй по популярности социальной сетью среди детей — это основная сеть для 34% участников опроса. Его превзошла только Instagram, социальная сеть для обмена фотографиями и видео, которая является номером один для 45% детей.

Напротив, в глазах подростков Facebook является платформой для бумеров, как называют взрослых, родившихся до 1965 года. Facebook является основной сетью только для 6% детей.

Большинство детей имеют доступ к социальным сетям в течение дня, мобильные данные есть у 9 из 10 опрошенных. Однако каждый пятый ребенок спорит со своими родителями о том, что они проводят слишком много времени в Интернете. Остальных родителей не интересует время, проведенное в Интернете их детьми.

«Оценить пользу или, наоборот, вред Интернета сложнее не только детям, но и подросткам старшего возраста. Для детей младшего возраста я бы рекомендовал родительский контроль вместе с объяснением, чтобы они научились критически оценивать контент, который они находят. Для пожилых людей контроль должен быть заменен родительским интересом, обменом мнениями и обсуждением, чтобы у них развилась способность самостоятельно оценивать контент», — говорит психолог Даниэль Патцельт.

Родителей, спорящих с детьми по поводу мобильных телефонов и компьютеров, чаще всего беспокоит тот факт, что дети проводят большое количество времени в сети (48,4%). Почти каждый пятый считает, что их сын или дочь пренебрегают своими обязанностями из-за социальных сетей. Некоторые родители также недовольны тем, что их дети мало с ними разговаривают или что они не обращают внимания на то, что они говорят.

Данные августовского опроса Avast, проведенного Behavio, показывают, что родителей беспокоит идея использования их ребенком Интернета без их присмотра. Более трети родителей беспокоились бы о своих детях, 15% были бы безразличны.

Целая четверть родителей в опросе также заявили, что их детям не разрешается пользоваться Интернетом без присмотра. Родители детей в возрасте от 11 до 15 лет чаще всего проверяют активность в социальных сетях (43%). И наоборот, три четверти родителей не следят за своими детьми, когда они играют в компьютерные игры или делают домашнее задание. Они не нарушают свою личную жизнь даже при общении с друзьями (69%).

Из-за страха перед тем, с чем дети могут столкнуться в Интернете, 77% родителей говорят со своими детьми о безопасности в Интернете. По словам Юлии Лосекут Шиманской, эксперта образовательной программы Avast Be safe online, это важно, даже если родители не так хорошо разбираются в Интернете или социальных сетях, как их дети.

«Сегодняшние дети растут с Интернетом и цифровыми устройствами всю свою жизнь, поэтому вполне естественно, что они часто могут справляться с ними лучше, чем их родители. Однако то, что они могут их контролировать, не означает, что они понимают и не недооценивают опасности, с которыми могут столкнуться в Интернете», — говорит эксперт.

Поэтому некоторые родители устанавливают так называемый родительский контроль на цифровых устройствах своих детей, благодаря чему они могут контролировать или влиять на то, что дети делают в онлайн-мире. Этот элемент управления используют большинство родителей (62%), причем более трети из них устанавливают его на все устройства своих детей.

Родительский контроль может принимать разные формы. Большинство родителей используют его для фильтрации контента, к которому может получить доступ их ребенок (63%). За более старшими детьми в возрасте от 11 до 15 лет родители чаще всего следят за тем, что они делают в Интернете. Более половины родителей следят за своим временем, проведенным в Интернете.

По данным психолого-психиатрической клиники AdiCare, сопутствующим признаком зависимости является увеличение количества часов, которые дети проводят в Интернете. «Еще один признак — пренебрежение прежними увлечениями, занятиями спортом и дружбой», — пишет AdiCare на своем сайте.

Психологическое состояние ребенка также меняется при зависимости. «Также заметны определенные личностные изменения. Зависимый страдает резкими перепадами настроения, иногда значительными эмоциональными спадами или стойкой психологической неустойчивостью». По данным клиники AdiCare, родители детей с подобными симптомами должны обратиться к специалисту.

Однако не только дети подвержены риску нетолизма. Согласно отчету Национального центра мониторинга наркотиков и наркомании о цифровых зависимостях за этот год, 445 000 чехов старше 15 лет рискуют столкнуться с проблемой чрезмерного использования мобильных телефонов, социальных сетей или онлайн-игр. Для 125 тысяч из них риск высок.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день