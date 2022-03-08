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Пражская Летна попала в топ-50 самых крутых районов в мире

Пражская Летна попала в топ-50 самых крутых районов в мире

Партнер рубрики:
Kochy
13 октября
09:07
503
​Международный журнал Time Out назвал пражскую Летну 31-м самым крутым районом в мире. По мнению редакции, Летна сильно контрастирует со Старым городом, который находится на противоположном берегу Влтавы.

Пражская Летна попала в топ-50 самых крутых районов в мире

Рейтинг «Самых крутых городских районов в мире» (Coolest neighbourhoods in the world) журнал Time Out публикует каждый год. В 2022 году в список включен 51 район в различных странах мира.

Time Out напоминает, что в 1989 году Летна стала площадкой одной из крупнейших демонстраций, возвестивших о падении коммунизма в Чехословакии. «Сегодня жители Праги занимаются здесь спортом летними вечерами, устраивают пикники или отправляются в „пивной сад“, чтобы насладиться прекрасным видом на Старый город», — пишет журнал.

Журнал напоминает, что Летна относится к Праге 7. Здесь, помимо прочего, находится Выставочный дворец, где представлено современное искусство. Time Out рекомендует посетить Национальный технический музей, где можно увидеть, например, старые автомобили Škoda, или кинотеатр Bio Oko.

Первое место в списке самых крутых районов мира заняла Colonia Americana в Гвадалахаре (Мексика), второе — Кайш–ду-Содре в Лиссабоне (Португалия), третье — деревня Ват-Бо в Сиемреапе (Камбоджа).

Источник: novinky.cz

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