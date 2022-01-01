Люди в Чехии травятся грибами из-за мобильных приложений, которые неверно распознают виды

Стопроцентная зависимость от мобильных приложений, способных распознавать грибы, может иметь фатальные последствия для грибников, предупреждают чешские микологи. Атлас грибов на мобильном телефоне даст полную информацию о грибе, только если сможет его правильно идентифицировать. В противном случае поход в лес может закончиться в машине скорой помощи.

«Десять видов насчитывается только у красной сыроежки. Виды выглядят почти одинаково, но отличаются тем, что некоторые из них съедобны, а другие — ядовиты. Приложение этого не распознает. Понять различия между ними, как и между другими грибами, можно только исходя из собственных знаний», — предупредил Петр Гроуда, миколог из Университета имени Масарика в Брно.

Приложения обычно описывают около двухсот видов грибов, характерных для Чехии и Словакии. Обычно они достаточно надежно определяют самый ядовитый гриб — бледную поганку.

«Иногда я все же использую приложение. Оно мне сразу идентифицировало поганку. Но с определением других грибов были проблемы», — рассказал опытный грибник на выставке «Съедобные и ядовитые грибы» в Музее Восточной Чехии в Градце-Кралове.

Приложению трудно различить грибы из-за различной среды и местности, где они растут. «Это влияет на их визуальные различия, даже если они принадлежат к одному и тому же виду. Опыт научил меня, что приложение, предназначенное для растений, работает надежнее», — сообщила миколог Вера Самкова.

Одна бледная поганка, попавшая в жареную пищу, способна отравить всю семью.

«Смертельная доза для взрослого — половина шляпки гриба, — уточнила миколог Тереза Тейклова. — Из-за того, что у этом году столько грибов, в лес идут даже люди, которые обычно грибы не собирают».

Неосведомленность уже вызвала значительное количество проблем.

«В сентябре мы зафиксировали в четыре раза больше проблем после употребления грибов, чем за аналогичный период прошлого года. Пока в этом году уже было более 600 подозрений на отравление грибами, тогда как за весь год их обычно около 500. До сих пор больше всего случаев было зарегистрировано в 2017 году — 775», — пояснила Катерина Котикова из Центра токсикологической информации Главной факультетской больницы в Праге.

«Мы также зарегистрировали большее количество отравлений бледной поганкой. К счастью, ни одно из них не закончилось летальным исходом», — добавила Котикова.

Источник: novinky.cz

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