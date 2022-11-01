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На Староместской площади в Праге открылась рождественская ярмарка

На Староместской площади в Праге открылась рождественская ярмарка

Партнер рубрики:
Kochy
26 ноября
15:41
71
Рождественский рынок открылся сегодня, 26 ноября, на Староместской площади в Праге. Рождественские ярмарки в чешской столице состоятся спустя два года, когда их организация стала невозможной из-за решения правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Рынки будут работать каждый день с 10:00 до 22:00.

На Староместской площади в Праге открылась рождественская ярмарка

Сегодня также впервые зажгут двадцатипятиметровую ель, украшенную красными шарами и светящимися звездами. Елка будет оживляться световой анимацией каждый час с 16:30 до 21:30. Две мелодии, Alžbětínská serenáda в исполнении Карела Готта и оркестровая версия All I want for Christmas is you будут чередоваться. По словам организаторов, затраты на украшение и освещение елки минимальны из-за энергетической ситуации.

Помимо возможности купить подарки или угощение, рынки также предложат разнообразные программы. Выступят фольклорные и танцевальные ансамбли из Чехии и из-за рубежа, например, из Латвии, Нидерландов, Польши, Венгрии, Словакии или Германии. В программу также войдут детские мастер-классы, которые будут работать каждую субботу и воскресенье с 11:00 до 15:00, после чего состоится традиционная программа.

На Староместской площади будет 79 киосков, на Вацлавской площади – 25, где сегодня также начинают работу рынки. На Площади Республики ярмарки стартовали 24 ноября и продлятся до 24 декабря. Работают также рождественские рынки на площади Миру и в Пражском Граде.

Источник: ceskenoviny.cz



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