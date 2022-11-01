Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
«Неодинокое Рождество»: в Чехии встретились две самые уязвимые группы населения. Говорили о мечтах

«Неодинокое Рождество»: в Чехии встретились две самые уязвимые группы населения. Говорили о мечтах

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
14 декабря
11:00
279
Впереди праздники — пора подводить итоги и загадывать желания. В то время как воспитанники детского дома в Долни-Почернице рассказали о своих больших мечтах, пенсионеры из дома престарелых в Држевчицком парке имели возможность поделиться своим опытом и вспомнить былые и будущие мечты.

«Неодинокое Рождество»: в Чехии встретились две самые уязвимые группы населения. Говорили о мечтах

 

Между молодыми и пожилыми часто возникает много ненужных предубеждений, вызванных недопониманием между поколениями. Инициативная группа Vega подготовила мероприятие «Мечтающие сердца» (Dreaming Hearts), которое объединило абсолютно далеких друг от друга людей — по крайней мере в плане возраста. Итогом стало создание короткого документального фильма, в котором молодые и старые обмениваются опытом и рассказывают о своих мечтах.

«Проект был задуман, чтобы доставить радость тем, кто рядом. Нам пришло в голову, что дети и пожилые люди — это две группы, у которых всем нам стоит поучиться. Работать с ними было очень интересно», — сказала Хана Матейовска, участница группы Vega.

В то же время организаторам удалось собрать более ста тысяч крон, на которые были куплены рождественские подарки для детей и пожилых людей. Всем участникам хотелось бы, чтобы проект не заканчивался и продолжал культурно объединять детей и пожилых — чтобы они чаще говорили о своих мечтах, имели храбрость их отстаивать и осуществлять.

Источник: prahatv.eu

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
14 декабря
11:53
2162
Культура
Топ-10 чешских рождественских фильмов, чтобы почувствовать уют
Assets
14 декабря
09:54
38321
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
13 декабря
18:05
1048
Политика
Дьявол кроется в деталях: ЕС никак не согласует девятый пакет санкций против России
Assets
13 декабря
17:17
33442
О Чехии
Рождественские чешские сладости: любимые рецепты
Последние новости:
Assets
14 декабря
11:27
242
Общество
Чехов удивило, что Илон Маск больше не самый богатый в мире. Кто же этот счастливчик?
Assets
13 декабря
18:05
1048
Политика
Дьявол кроется в деталях: ЕС никак не согласует девятый пакет санкций против России
Assets
13 декабря
14:53
828
Культура
Сегодня в пражском метро заиграет живая музыка. На каких именно станциях?
Assets
13 декабря
11:07
2311
Общество
Когда растает снег и какая погода будет на этой неделе в Чехии?
Assets
13 декабря
13:24
656
Политика
Чтобы Украина пережила зиму, нужна поддержка Запада — считает премьер-министр Чехии
Assets
13 декабря
11:15
1668
Политика
Томио Окамура возмущен тем, что про него написали Seznam Zprávy
Assets
13 декабря
10:15
542
Политика
Сегодня станет известно, сколько кандидатов в итоге будут баллотироваться в президенты Чехии
Assets
12 декабря
18:04
1125
Общество
ВИДЕО: «Виднелась только крыша». В Праге пришлось доставать автомобиль из пруда
Assets
12 декабря
14:20
1328
Общество
ПОДБОРКА ФОТО: Снегопад в Чехии спровоцировал множество ДТП
Assets
12 декабря
14:34
3823
Общество
Обзор по городам Чехии: новые цены на отопление в 2023 году


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы