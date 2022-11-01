«Неодинокое Рождество»: в Чехии встретились две самые уязвимые группы населения. Говорили о мечтах

Впереди праздники — пора подводить итоги и загадывать желания. В то время как воспитанники детского дома в Долни-Почернице рассказали о своих больших мечтах, пенсионеры из дома престарелых в Држевчицком парке имели возможность поделиться своим опытом и вспомнить былые и будущие мечты.

Между молодыми и пожилыми часто возникает много ненужных предубеждений, вызванных недопониманием между поколениями. Инициативная группа Vega подготовила мероприятие «Мечтающие сердца» (Dreaming Hearts), которое объединило абсолютно далеких друг от друга людей — по крайней мере в плане возраста. Итогом стало создание короткого документального фильма, в котором молодые и старые обмениваются опытом и рассказывают о своих мечтах.

«Проект был задуман, чтобы доставить радость тем, кто рядом. Нам пришло в голову, что дети и пожилые люди — это две группы, у которых всем нам стоит поучиться. Работать с ними было очень интересно», — сказала Хана Матейовска, участница группы Vega.

В то же время организаторам удалось собрать более ста тысяч крон, на которые были куплены рождественские подарки для детей и пожилых людей. Всем участникам хотелось бы, чтобы проект не заканчивался и продолжал культурно объединять детей и пожилых — чтобы они чаще говорили о своих мечтах, имели храбрость их отстаивать и осуществлять.

Источник: prahatv.eu

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