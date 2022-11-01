«Россияне отняли у нас Рождество», — говорят молодые украинки, приехавшие в Нимбурк из Запорожья

«У меня было около двух часов на принятие решения, мы боялись, российская армия подходила все ближе, не было уверенности, что позже бы удалось уехать», — вспоминает 19-летняя Алина о том, как она покидала Украину. Она уехала вместо со своей подругой из университета через неделю после начала вторжения России в Украину. В ночь на 6 марта они прибыли в Местец-Кралове в Нимбурке, где до сих пор живут в частном жилье. Поездка на поезде из Запорожья во Львов и Ужгород заняла 27 часов, границу они пересекли пешком.
В Украину возвращаться пока не планируют
«Мы предпочитаем не планировать, а просто жить, учиться, искать работу. Первые недели, когда мы приехали, мы все еще ждали, когда все наладится и мы сможем вернуться, но мы поняли, что так жить невозможно», — говорит Алина. По ее словам, беженцы возвращаются в Украину, потому что лишились в Чехии жилья или ранее приехали из более безопасной части страны.
Они обе изучают язык на третьем курсе Запорожского университета и еще со времен ковида привыкли к онлайн-занятиям. С весны до осени они подрабатывали, сажая деревья в близлежащем заповеднике. Работа была сезонной, теперь девушки остались без дохода.
«Если бы нам пришлось самостоятельно оплачивать жилье, мы бы не потянули, так что пока живем», — сказала Катерина. В будущем они обе хотели бы начать обучение в Чехии и планируют изучать английский.
Обе считают, что в последние месяцы им пришлось быстро повзрослеть. «Наверное, это мечта каждого подростка — жить только с подружкой, но вдруг оказывается, что ужин для тебя просто так никто не приготовит, обо всем приходится думать самой», — добавила Катерина. Жизнь в Чехии по-прежнему трудна для них, в том числе из-за языкового барьера.
«Но у нас есть электричество и доступ в Интернет, чего сейчас нет у наших одногруппников в Украине», — говорят они.
Источник: ceskenoviny.cz
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