«Россияне отняли у нас Рождество», — говорят молодые украинки, приехавшие в Нимбурк из Запорожья

Студентки из Украины Алина и Екатерина, бежавшие от войны из Запорожья 10 месяцев назад, пока не планируют возвращаться домой. Сейчас они находятся в Чехии одни, без семьи, и постепенно начинают представлять себе ближайшее будущее в Чехии. Для них Рождество в Чехии — такой же день, как и другие, когда в конце года нужно готовиться к экзаменам. Большинство украинцев не будут праздновать православное Рождество в начале января, потому что для них это символ враждебной России.

«У меня было около двух часов на принятие решения, мы боялись, российская армия подходила все ближе, не было уверенности, что позже бы удалось уехать», — вспоминает 19-летняя Алина о том, как она покидала Украину. Она уехала вместо со своей подругой из университета через неделю после начала вторжения России в Украину. В ночь на 6 марта они прибыли в Местец-Кралове в Нимбурке, где до сих пор живут в частном жилье. Поездка на поезде из Запорожья во Львов и Ужгород заняла 27 часов, границу они пересекли пешком.

В Украину возвращаться пока не планируют

«Мы предпочитаем не планировать, а просто жить, учиться, искать работу. Первые недели, когда мы приехали, мы все еще ждали, когда все наладится и мы сможем вернуться, но мы поняли, что так жить невозможно», — говорит Алина. По ее словам, беженцы возвращаются в Украину, потому что лишились в Чехии жилья или ранее приехали из более безопасной части страны.

Они обе изучают язык на третьем курсе Запорожского университета и еще со времен ковида привыкли к онлайн-занятиям. С весны до осени они подрабатывали, сажая деревья в близлежащем заповеднике. Работа была сезонной, теперь девушки остались без дохода.

«Если бы нам пришлось самостоятельно оплачивать жилье, мы бы не потянули, так что пока живем», — сказала Катерина. В будущем они обе хотели бы начать обучение в Чехии и планируют изучать английский.

Обе считают, что в последние месяцы им пришлось быстро повзрослеть. «Наверное, это мечта каждого подростка — жить только с подружкой, но вдруг оказывается, что ужин для тебя просто так никто не приготовит, обо всем приходится думать самой», — добавила Катерина. Жизнь в Чехии по-прежнему трудна для них, в том числе из-за языкового барьера.

«Но у нас есть электричество и доступ в Интернет, чего сейчас нет у наших одногруппников в Украине», — говорят они.

Источник: ceskenoviny.cz

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