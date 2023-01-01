Мурал, символизирующий мужество украинцев, разместили перед зданием чешского парламента

Эту работу создал и передал в дар Палате депутатов ведущий чешский стрит-арт-художник Chemis. Мурал был торжественно открыт 24 февраля представителями Палаты депутатов в присутствии спикера Маркеты Пекаровой-Адамовой и заместителя посла Украины Виталия Усатого на балконе Смиржицкого дворца с видом на Малостранскую площадь в Праге.
«Украинцы мужественны, вы можете видеть это каждый день. И они часто на руинах выступают за то, чтобы Украина была свободной», - сказал художник. На картине изображена Амелия, которая стала знаменитой год назад благодаря видео, где она в бомбоубежище поет песню Let It Go и морально поддерживает взрослых. По словам художника, работа имеет тот же смысл, что и пение девочки, а именно показать, что Украина все еще жива.
Это только одна из акций, которая прошла сегодня в Чехии в память о том, что ровно год назад российские войска вторглись в Украину и начали конфликт, который до сих пор не закончился. Некоторые здания в Праге, включая посольства нескольких стран, уже вчера вечером были подсвечены в цвета украинского флага. Пекарова-Адамова пообещала, что Чешская Республика продолжит помогать стране, переживающей трудные времена.
Chemis в марте прошлого года создал мурал в пражском районе Нусле с изображением маленькой девочки, прячущейся под украинским флагом. К 100-летию со дня основания Чехословакии он создал легендарную картину с изображением плачущего Масарика на стене котельной на факультете естественных наук университета в Оломоуце.
Источник: ceskenoviny.cz
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